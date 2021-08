Apostadora, en poco más de un mes, ganó dos veces el premio mayor del Telebingo Pampeano

Silvina Ubeja es una vecina de Macachín, ama de casa y fiel seguidora de Telebingo Pampeano. Se dedica a la venta de tortas y alfajorcitos, y se ganó el premio mayor en el sorteo del Día del Padre y la fortuna le golpeó la puerta nuevamente este domingo 25 de julio. El segundo premio lo ganó justo un día antes de su cumpleaños.

“Fue una enorme sorpresa. Nunca elijo el número de los cartones, los encargo y Luisa -la agenciera- me los trae. Compramos tres para jugar en familia. Yo estaba aislada ese domingo y era mi cumpleaños el lunes”, relató la vecina machínense en una entrevista que públicaron en la fan page de Telebingo Pampeano.

“Creo que es mi papá -que no lo tengo desde hace un tiempo- el que está en estas cosas que me pasaron. Porque primero fue para el Día del Padre y luego un día antes de mi cumpleaños”, narró –emocionada- Silvina.

La entrevistada ahora desafía al juego “de las familias pampeanas”, porque promete “seguir probando su suerte hasta llevarse el millón del pozo acumulado.

“Ese domingo no lo podía creer, me puse a gritar y mi marido me preguntaba ‘¿por qué gritás?’ No me creía que había ganado otra vez”, culminó Silvina.

TRABAJO

“Como mi marido se había quedado sin trabajo hace un tiempo y había que tener una entradita más porque él estaba haciendo changas. Arranqué a hacer torta fritas, budines, bombones y así empecé a vender. Por eso el premio vino bárbaro porque está todo muy complicado”, dijo cuando ganó el primer premio.

Silvina disfrutaba del juego junto a su padre, luego dejó de jugarlo un tiempo y ahora con el tema de la pandemia volvió a elegirlo. Siempre compra sus cartones en la agencia 129. “Se los encargo siempre a ellos, me lo guardan. Ese día justo no iba a jugar y como vendí unos alfajorcitos, compré cartones para mi familia”, recordó –en el mes de junio- cuando ganó el premio del Día del Padre y un regalo del Mercado Artesanal.

“Me encanta Telebingo porque con el tema de la pandemia uno no se puede juntar, no sale y esto es una entretenimiento. Hacemos una picadita o algo y pasamos un lindo momento. Aparte es un juego de acá, de La Pampa”, contó la feliz ganadora.

Comentarios

Comentarios