El emotivo mensaje de un atleta al ganar el oro en Tokio 2020

El estadounidense Ryan Crouser sumó su segundo título olímpico en el lanzamiento de bala tras el logrado hace cinco años en Rio de Janeiro, este jueves en Tokio, logró la segunda mejor distancia de la historia (23,30 metros), a siete centímetros de su récord mundial. No olvidó un detalle al recibir la medalla de oro en el podio olímpico y llevó consigo una dedicatoria más que especial.

El podio es exactamente el mismo que hace cinco años en Rio de Janeiro, con el estadounidense Joe Kovacs, plata con 22,65 metros, y el neozelandés Tomas Walsh, bronce con 22,47 metros. El brasileño Darlan Romani quedó en cuarta posición de la final con 21,88 metros.

Sin embargo, el emotivo momento se vivió cuando Crouser le dedicó la prese a su abuelo. Con un sombrero y una carta.

«Abuelo, lo hicimos. Campeón Olímpico 2020», rezaba el mensaje de Crouser para su abuelo.

The hat🤠 is on and a special message for his grandpa! #UntiedByEmotion

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 5, 2021