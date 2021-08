Soy se cumplen 76 años de la explosion de la bomba atómica sobre Hiroshima

6 de Agosto de 1945 – El avión B-29 llamado Enola Gay, arroja la bomba llamada «Little Boy» (Niño pequeño), a las 08:15 horas, sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Dicha bomba alcanzó en 55 segundos la altura determinada para su explosión, aproximadamente 600 metros sobre la ciudad. Debido a vientos laterales falló el blanco principal, el puente Aioi, por casi 244 metros, detonando justo encima de la Clínica quirúrgica de Shima. Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados, lo que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro aproximadamente.

La explosión rompió los vidrios de las ventanas de edificios localizados a una distancia de 16 kilómetros y pudo sentirse hasta 59 kilómetros de distancia.

Alrededor de treinta minutos después comenzó un efecto extraño: empezó a caer una lluvia de color negro al noroeste de la ciudad. Esta “lluvia negra” estaba llena de suciedad, polvo, hollín, así como partículas altamente radioactivas, lo que ocasionó contaminación aun en zonas remotas.

El radio de total destrucción fue de 1,6 kilómetros, provocando incendios en 11,4 km. Los estadounidenses estimaron que 12,1 km2 de la ciudad fueron destruidos. Autoridades japonesas estimaron que el 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos y otro 6-7% resultó dañado.

Los efectos inmediatos de la explosión mataron aproximadamente a 70.000 personas en Hiroshima. La estimación total de muertes de finales de 1945, en la que se incluyen quemaduras, muertes relacionadas a la radiación, así como efectos agravados por la falta de recursos médicos, varía entre los 90.000 y los 140.000.

Tres días más tarde, el 9 de Agosto, otro avión B-29 llamado Bockscar, arrojo otra bomba atómica llamada «Fat Man» (hombre gordo) sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, e estima que inmediatamente fallecieron entre 40.000 y 75.000 personas, mientras que el total de decesos para finales de 1945 alcanzó los 80.000. A diferencia de Hiroshima, en Nagasaki no tuvo lugar la “lluvia negra” y aunque sus efectos fueron más devastadores en el área inmediata del hipocentro, la topografía del lugar evitó que el radio de destrucción fuera mayor.

Nota: Si bien esta Historia no está relacionada con nuestro folklore nativo, si podemos decir que está relacionada con el folklore mundial. Cosas como esta no pueden ser olvidadas y ojala que nunca más se repitan. No olvidar. Nunca olvidar.

