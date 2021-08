Vizzotti no descarta cobertura a empleadores por trabajadores que no quieran vacunarse

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, no descartó que se emitan resoluciones respecto a los trabajadores que deliberadamente decidieron no vacunarse contra el Covid-19, dando protección a las empresas en caso de que se les apliquen sanciones a esos empleados.

“Apuntamos a que la mayoría de las personas decida vacunarse. Quienes se vacunan tienen que tener una ventaja sobre los que decidan no hacerlo”, dijo Vizzotti en declaraciones al programa Toma y Daca, que se emite en AM750.

Puntualmente sobre una medida que respalde a los empleadores, la funcionaria respondió: “No estamos en una instancia para responder si va a haber alguna reglamentación respecto a quienes no decidan vacunarse. No estamos en esta instancia, pero no la descartamos”.

Tal como anticipó esta semana Ámbito, el Gobierno analiza la posibilidad de emitir una norma para darles cobertura a los empleadores frente a trabajadores que eligieran no vacunarse a pesar de estar en condiciones de hacerlo y mientras inocularse no sea obligatorio.

Se trata de una medida que empieza a ser discutida a nivel internacional y que en la Argentina sugieren con discreción las asociaciones de empresarios a la administración de Alberto Fernández. La disposición, todavía en estudio, promete reavivar controversias con los sectores antivacunas, pero sobre todo en el sindicalismo, acerca de si la potestad sancionatoria frente a una política sanitaria puede ser transferida a los privados o deber ser únicamente centralizada por el Estado.

La norma debería guiar a los empleadores para lidiar con casos en los que un dependiente optare por no vacunarse pese a formar parte de los segmentos de la población alcanzados por el proceso de inmunización organizado por el Gobierno y las administraciones locales: tanto si el trabajador expusiera ese argumento para no presentarse a realizar sus tareas como si quisiera acudir a su puesto laboral y el empresario quisiese impedirlo por considerarlo un riesgo. Los abogados laboralistas por ahora interpretaron bajo distintas bibliotecas la futura medida, pero en general coincidieron en que una sanción no debería ir más allá de la suspensión del pago salarial.

Comentarios

Comentarios