Convocan a un concurso para producción de cortometrajes sobre «La pandemia en La Pampa»

La secretaria de Cultura Gobierno de La Pampa y RAP (Realizadores Audiovisuales Pampeanos) convocaron a un concurso abierto para la producción y realización de cortometrajes.

Objetivos:

1) Fortalecer lazos entre el sector audiovisual pampeano y el Estado provincial con el fin de compartir y decidir políticas en conjunto para el crecimiento del sector y la cultura audiovisual pampeana.

2) Generar vínculos directos entre los diferentes trabajadores/creadores audiovisuales de la Provincia desde la propia producción audiovisual.

3) Potenciar la expresión audiovisual pampeana.

4) Hacer visible al sector para ayudar a abrir nuevos canales de producción y fomento.

Bases y condiciones

– Cada cortometraje obtendrá un presupuesto de $ 50.000 para su realización. Este monto será entregado en dos partes: a la entrega del guion terminado y el monto restante con el corto terminado.

– El ganador/a de cada cortometraje deberá conformar un equipo de trabajo con un mínimo de 2 personas más.

– La temática del concurso es “La pandemia en La Pampa”. Los concursantes que presenten sus guiones sin cumplir con la temática establecida quedarán automáticamente descalificados.

– El género es abierto. Cada concursante elegirá su modo de contar audiovisualmente sobre la pandemia. Una ficción, un documental y/o experimental.

– Dentro de cada guión deberá existir un mismo elemento que se repetirá en todos los demás guiones. De esta manera este concepto ayudará a generar un lazo común entre los 9 cortometrajes, además de utilizar la misma temática. Este elemento será un barbijo. Pero no cualquier barbijo, sino uno que se le entregará a cada participante ganador. Será confeccionado de una manera singular para que sea visible en las escenas y que logre su protagonismo cada vez que es visualizado.

– Una vez terminados y entregados los 9 cortometrajes un equipo coordinador será el que compagine los cortos y le dé el acabado final de largometraje (correcciones y postproducción). Generará en edición y/o grabará planos y voces -si es necesario- para las diversas transiciones y también hará todos los subproductos necesarios para la difusión y presentación del largometraje (avance corto y largo, en diversos formatos, para cine, tv. y redes, así como placas gráficas).

– Los derechos de los cortos pertenecen a cada productor. Los derechos del largometraje conjunto pertenecen a la totalidad del equipo de productores ganadores. Con esto, cada productor podrá hacer una distribución de su corto en forma independiente, una vez que se haya estrenado el largometraje colectivo.

Reglamento

1) Podrán participar ciudadanas y ciudadanos radicados en La Pampa con un mínimo de 2 años de residencia.

2) Cada participante deberá establecer un equipo mínimo de trabajo con 2 integrantes más, los cuales deberán también acreditar residencia en La Pampa.

3) Cada participante y sus 2 o más integrantes de equipo no pueden presentarse en otros proyectos del Concurso.

4) Sobre la entrega:

-a) Sinopsis (1 carilla) del guión, detallando género del cortometraje.

-b) Propuesta estética y de realización (1 o 2 carillas), puntuando en qué escenas o situaciones tendrá protagonismo el barbijo designado.

-c) Guión entre 8 y 20 carillas.

5) La fecha tope de entrega de proyectos es el 31 de agosto de 2021

6) Una vez que se anuncien los ganadores serán entregados $ 25.000 para la producción de los cortos y una vez entregado cada cortometraje terminado y aprobado, se entregarán los $ 25.000 restantes.

7) Aquellos proyectos no finalizados y/o que no hayan respetado la propuesta y reglamento no serán considerados.

