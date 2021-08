La castense que aspira representar a los estudiantes pampeanos en Jujuy

La castense Candela Resler (17 años) se postulará –este fin de semana- para ser la reina de los estudiantes de La Pampa, y representar a nuestra provincia en la Fiesta Nacional de Jujuy. “Desde chiquita me gustaron reinados y en las redes sociales me entere de esta elección de postulantes y me anoté para ser la embajadora de los Estudiantes de La Pampa”, relató en Radio DON 101.5 Mhz.

La entrevistada explicó que la elección se realizará, por Zoom, durante este fin de semana. El jurado estará compuesto por cinco personas. “Entre las postulantes pampeanas se elige una embajadora para concurrir a la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy”, explicó.

