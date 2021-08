A Mauricio Macri le labraron un acta por no cumplir el aislamiento en su casa

El Ministerio de Salud bonaerense hizo una inspección para constatar que el ex presidente Mauricio Macri estuviera cumpliendo el aislamiento en el domicilio que informó en San Isidro y no lo encontró. Labró un acta y hará la denuncia pertinente. El abogado de Macri aseguró que hubo un cambio de lugar en medio del aislamiento de siete días al volver al país, que habría sido informado a Migraciones cuando regresó. No obstante, desde el Ministerio de Salud provincial indicaron que no hubo ninguna declaración de cambio de domicilio a las autoridades bonaerenses.

Macri volvió a la Argentina luego de permanecer 43 días en Europa, a donde viajó a tener reuniones con la derecha española y a otras actividades vinculadas con la FIFA. Su viaje se prolongó -según trascendió- por las restricciones para regresar al país por la variante Delta. Al volver, sus voceros informaron a este diario que cumpliría el aislamiento de siete días «como corresponde».

Una inspección del Ministerio de Salud bonaerense visitó el domicilio que Macri había declarado en San Isidro para constatar que estuviera cumpliendo el aislamiento de siete días y no lo encontró. Entonces, citó a testigos y labró un acta que dice: «Se deja constancia de que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular». Lo habían llamado previamente por teléfono y no habían recibido respuesta. A partir de allí, se hará la denuncia correspondiente y se lo invitará a compadecer.

No obstante, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, sostuvo que Macri cambió de domilicio y por eso no estaba a donde fueron a inspeccionar: «Mauricio Macri al llegar al país informó su domicilio. Alli surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar aislamiento con su familia, previa consulta e informe a las autoridades correspondientes. Si están labrando actuaciones, acreditaremos eso. No todo es lo mismo!», afirmó Lanusse, quien copió un mail que mandó Macri a la Dirección Sanitaria donde dice que mudaba su domicilio a otra casa que tiene en Acassusso.

Esto fue el miércoles 11 de agosto, dos días después de que llegó. Desde el Ministerio de Salud bonaerense advirtieron que no recibieron un cambio de domicilio. También se señaló que una persona que está aislada no puede moverse a otro domicilio.

Macri ya fue acusado otras veces de violar los protocolos en plena pandemia, al tiempo que arengaba en contra de la «cuarentena eterna» y sostenía que el coronavirus era «una gripe un poco más fuerte».

La última de las polémicas fue, justamente, cuando inició su último viaje a Europa, en junio de este año. Ahí subió a una avión, pese a haber estado en una reunión con el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que dio positivo de covid-19. Macri no esperó el tiempo prudencial y se subió a un avión de Iberia hacia España, con un PCR negativo. El ex presidente sostuvo que como el lugar donde se reunieron era amplio y ventilado no constituía un contacto estrecho. El entonces viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó la decisión de viajar del ex mandatario: «Me preocupa que Mauricio Macri se haya ido del país siendo contacto estrecho».

Otra polémica fue cuando se paseó sin barbijo por Córdoba, pocas horas antes de que comenzaran las restricciones por la segunda ola. Durante la primera ola, en 2020, se subió a otro avión de Air France para pasar unas extensas vacaciones en Europa. Desde allá, dijo que en París se vivía la libertad y ya todo había pasado.

Al comienzo de la pandemia, Macri también sorprendió con un viaje a Paraguay, cuyo motivo no quedó del todo claro. En ese caso, dispuso de un avión privado que le facilitó el ex presidente de Paraguay Horacio Cartes, quien incluso lo fue a recibir al aeropuerto de Asunción y, sin cumplir los protocolos mínimos de seguridad, lo recibió con un abrazo.

