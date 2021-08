Estremecedor relato de una víctima de violencia de género en Santa Rosa

Una mujer publicó un estremecedor relato ante una situación de violencia de género que habría sufrido por parte de su ex pareja. El hombre se encuentra detenido.

La joven recurrió a las redes sociales para contar lo que había ocurrido. «Mi ex pareja vino a mi casa y nos secuestró, a mí y a la hija que tenemos en común, durante horas. Jugaba a asfixiarme hasta dejarme casi muerta varias veces. Mientras me decía ‘yo ya no tengo nada que perder’, ‘yo de acá me voy con la policía y vos, vos vas a salir viva de esto como siempre, vos siempre salís viva’».

«Traté de escapar por la ventana y me agarró de los pelos, me tiró al suelo, me sacó las zapatillas y me asfixió hasta dejarme casi inconsciente. La bebé de 7 meses comenzó a llorar y me hizo levantarme para que la atienda y deje de llorar ‘porque se pudría todo’», agregó y continuó: «Me sacó mi celular y golpeó a la beba que no paraba de llorar y empezó a golpearse gritando que yo lo estaba agrediendo. Me decía que la calle ‘porque si no la hago callar yo’. Yo lloraba al mismo tiempo que intentaba consolar a la beba que tenía en brazos».

Cuando el agresor fue al baño, siempre según el relato de la joven, ella intentó escapar por la puerta y alcanzó a llegar hasta la vereda, publicó el diario La Arena. En ese momento, él la agarró «de los pelos, me tiró al piso y yo gritaba pidiendo ayuda».

La mujer también señaló que su ex pareja habría agredido a su bebé. En otro párrafo de la narración, indicó que pudo escapar y llegar hasta la casa de los vecinos: «supliqué con todas mis fuerzas que me ayuden pero él llegó antes de que alguien saliera. Me tira al piso y me arrastra de los pelos por la vereda de cemento, lastimándome por todos lados. Se agacha y me tapa la boca para que deje de gritar y me dice: ‘golpeé a la nena fuerte, hay que atenderla, calmate porque se muere la nena’».

INTERVENCIÓN

Un hombre que pasaba por allí asistió a la joven y «encontró a mi beba tirada en la cocina». En ese ínterin, el agresor «agarró su bici y se va. Estábamos esperando a la policía, yo con una crisis nerviosa sin poder hablar. Los vecinos me ayudaron a abrigar a mi beba y en eso vemos que él vuelve y se mete en mi casa otra vez. Salí corriendo con mi nena y me metí sin permiso en la casa de una vecina».

«Cuando llega la policía constatan que él se había ido y con él se llevó mi celular, la llave de mi moto y mis anteojos. Lo fueron a buscar y antes de que pudieran alcanzarlo él se entrega solo en la 3ra. (NdR: Seccional Tercera). Vinieron médicos que nos atendieron a mí y a mi hija. Me inyectaron para el dolor y constataron las heridas. Las denuncias están radicadas como corresponde», añadió.

VERSIÓN POLICIAL

Fuentes policiales confirmaron que efectivamente hay una denuncia presentada en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia y que los hechos ocurrieron el sábado.

La causa, precisaron, es por lesiones y hechos enmarcados en ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Nº 26.485). En esa línea, afirmaron que el imputado, de unos 30 años, se encuentra detenido a disposición de la Justicia.

Por otro lado, indicaron que a raíz del relato que se dio a conocer a través de las redes sociales se contactarán con la mujer para darle la posibilidad de ampliar la denuncia y dejar asentado lo que ocurrió. La causa está en manos de la fiscal de Delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género, Verónica Ferrero.

