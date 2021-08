La historia del bebé afgano entregado por encima de un muro a soldados estadounidenses

Las imágenes de un bebé empujado con el brazo y extendido por civiles hacia los soldados estadounidenses que se encuentran en el muro perimetral en el aeropuerto de la capital afgana se tornaron virales.

En este video, publicado el jueves en Twitter, se puede observar a un militar sosteniendo al bebé por un brazo y luego alzarlo para pasarlo por encima de un alambre de púa.

Cuando se le preguntó sobre esas imágenes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que fue un «acto de compasión».

«Un padre le pidió a los marines que cuidaran al bebé porque estaba enfermo», dijo en conferencia de prensa el viernes. «El infante de marina que se ve estirando su brazo lo llevó (al niño) a un hospital noruego que está en el aeropuerto. Ellos trataron al niño y lo devolvieron a su padre», dijo.

Kirby admitió que no sabía dónde estaba el bebé ahora.

Footage from outside Kabul airport shows an infant being passed over razor wire to soldiers on top of barricades.

Get live Afghanistan updates: https://t.co/iljScPOcvY pic.twitter.com/FVgrQtHQwL

