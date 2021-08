Afganistán: Una mujer evacuada dio a luz a una beba en un avión militar

Una afgana dio a luz a una bebé en un avión militar estadounidense que la evacuaba hacia Alemania, anunció en Twitter el comando de movilidad aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La mujer volaba el sábado desde una base estadounidense en Medio Oriente hacia la base militar de Estados Unidos en Ramstein, Alemania, cuando empezó a sentir contracciones y «complicaciones», indicó el tuit.

El comandante de la nave «decidió descender en altitud para aumentar la presión dentro del avión, lo que permitió (…) salvar la vida de la madre», añadió el Air Mobility Command.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021