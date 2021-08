Fútbol Femenino en la Liga Pampeana: Los resultados de la primera fecha

Hoy se disputó la primera fecha del torneo de fútbol femenino de la Liga Pampeana. Los partidos se disputaron en la cancha de Pico FC. Racing Club de Eduardo Castex está participando del primer torneo oficial en la liga norteña.

RESULTADOS

-Cultural Argentino 1 – DXT 1

Goles: Betiana Manzanelli (CA); Noelia Labarriel (DXT)

-Alvear FC 0 – Pico FC 7

Goles: Micaela Lucero (2), Lucrecia Sosa, Mariela Domínguez, Patricia Luna.

-Costa Brava 5 – Racing de Eduardo Castex 0

Goles: Antonella Allasia (3), Josefina Sánchez y Martina Mazzucchelli. Samanta Martin (CB) atajó un penal.

POSICIONES

Pico FC y Costa Brava, 3 puntos; Cultural Argentino y DXT, 1; Racing Club y Alvear FC, 0.

PRÓXIMA FECHA

Cultural Argentino vs Alvear FC; Costa Brava vs DXT; Pico FC vs Racing Club.

Comentarios

