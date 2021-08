Liga Pampeana 2021: Alvear FC, Costa Brava, Racing Club y Estudiantil continúan liderando

El triunfo de Deportivo Ranqueles sobre Costa Brava y empate de Lonquimay FC con Ferro Carril Oeste de General Pico, fueron los resultados más destacados de la séptima fecha del torneo de la Liga Pampeana de Fútbol. Alvear FC continúa liderando la Zona Norte, Racing Club y Estudiantil encabezan en la Zona Centro y Costa Brava sigue en la cima de la Zona Sur. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA NORTE

En la Zona Norte, Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear derrotó 2 a 1 a Ferro Carril Oeste de Realicó; Matienzo de Ingeniero Luiggi goleó 4 a 1 a Jorge Newbwey y Sportivo Realicó perdió 2 a 0 con Alvear FC.

POSICIONES: Alvear FC, 16; Ferro de Intendente Alvear, 13; Matienzo de Ingeniero Luiggi, 10; Ferro de Realicó y Agrario de Parera, 6; Sportivo Realicó, 5 y Jorge Newbery, 4.

PRÓXIMA FECHA: Matienzo de Ingeniero Luiggi vs Alvear FC; Ferro de Intendente Alvear vs Jorge Newbery; Agrario de Parera vs Ferro de Realicó; y tendrá fecha libre Sportivo Realicó.

ZONA CENTRO

Estudiantil de Eduardo Castex venció 2 a 1 a Sportivo Independiente; Cultural Argentino perdió 3 a 0 con All Boys de Trenel; Racing Club de Eduardo Castex le ganó 2 a 0 a Pico FC y Rivadavia de Arata le ganó 3 a 1 a Caleufú FC.

POSICIONES: Racing Club y Estudiantil de Eduardo Castex, 19; All Boys de Trenel, 15; Pico FC, 9; Sportivo Independiente, 7; Rivadavia de Arata, 5, Caleufú FC, 4 y Cultural Argentino, 2.

PRÓXIMA FECHA

Racing Club vs Rivadavia de Arata; Cultural Argentino vs Pico FC; Sportivo Independiente vs All Boys de Trenel y Caleufú FC vs Estudiantil de Eduardo Castex.

ZONA SUR

Lonquimay FC empató 1 a 1 con Ferro de General Pico; Deportivo Unión perdió 3 a 2 con Deportivo Argentino; Juventud Regional perdió 3 a 1 con Cultura Integral; y Costa Brava perdió 1 a 0 con Deportivo Ranqueles.

POSICIONES: Costa Brava, 16; Ferro de General Pico, 13; Cultura Integral y Juventud Regional, 11; Deportivo Ranqueles y Deportivo Argentino, 9; Lonquimay FC, 5 y Deportivo Unión, 2.

PRÓXIMA FECHA

Costa Brava vs Lonquimay FC; Juventud Regional vs Deportivo Ranqueles; Deportivo Unión vs Cultura Integral y Ferro de General Pico vs Deportivo Argentino.

