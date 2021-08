Comienza el Seminario de Composición Teatral, destinado para actrices y actores

La Secretaría de Cultura informó que el sábado 28 comenzará en el Centro de Artes Santa Rosa el “Seminario de Composición Teatral”, dictado por Silvina D´Atri.

Está destinado a actrices, actores y artistas interesados, con el objetivo de investigar el cuerpo y la palabra del actor dentro del espacio escénico, a partir de un abordaje de ruptura con el teatro representativo y convencional.

Duración: 4 encuentros (28 de agostos, 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre).

Horario: de 13 a 16 horas.

Lugar: Centro de Artes – Leguizamón 1125 – Santa Rosa.

Cupo: 12 personas.

El seminario es de carácter gratuito y el cupo está limitado por las medidas sanitarias vigentes. En tal sentido, los organizadores solicitaron que solo se inscriba quien verdaderamente pueda asumir un compromiso de asistencia a los cuatro encuentros.

Link al formulario de inscripción: https://forms.gle/g7UZNyLkGj24Vr8X8

Fundamentos

El cuerpo del actor/actriz tomando presencia en la escena como una máquina surrealista, reflejando de manera “rota, discontinua, brotada y estallada”, su realidad. Máquinas que construyen escenarios y situaciones propias como una actuación compositiva donde la palabra entra en juego desde asociaciones libres creadas por el propio actor/actriz. A través de esta técnica disruptiva del cuerpo y de la palabra investigaremos, buscando el cuerpo y la máscara que no tenemos; cómo es este “personaje” no convencional, no lo sabemos de antemano, lo buscaremos.

La palabra. Cómo decir un texto para que sea “orgánico”, hablar desde un yo afectado, escindido de mi yo real; cómo llegar a improvisaciones que sean un fenómeno sumamente artístico. Partiendo de estas premisas y durante cuatro encuentros, construiremos un personaje que continuaremos desarrollando de modo individual o colectivo. Serán personajes propios nacidos de la creatividad de cada uno y de las relaciones con otras máquinas- cuerpos compositivas.

Importante: Quienes participen de este Seminario deberán asistir habiendo leído previamente:

1) Hamlet de William Shakespeare.

2) Una poesía memorizada de Olga Orozco o leída como para retener palabras poéticas, de las que pueden calificarse como “particulares” de la obra Orozco.

3) Llegar con anticipación y estar con ropa teatral. (Ropa que no sea actual, ejemplo: vestidos antiguos, trajes, zapatos cómodos, pero no zapatillas, sombreros, guantes de época, etc).

Consultas: [email protected] o [email protected]

Formación teatral de Silvina D´Atri

– Grupo teatral “Traslavía”. Santa Rosa, La Pampa (1986-1989). – Grupo de teatro “Santa Rosa”. Santa Rosa, La Pampa (1985-1988). – Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires (1990-1993). – Escuela de Formación Actoral del Portón de Sánchez, Buenos Aires. Docentes: Roberto Castro y Manuel Longueiras (2006-2008). -Sportivo Teatral de Ricardo Bartís, Buenos Aires (2009-2011). – Taller de Entrenamiento Actoral, El Salitral, Santa Rosa, La Pampa. A cargo de Norberto Tojo. (2012).

– Taller de Acercamiento a la Obra de Olga Orozco, Municipalidad de Toay, La Pampa. A cargo de Luvy Díaz Maison. (2013). – Taller de Clown, Malabaryarte, Santa Rosa, La Pampa. A cargo de Julio Gre; (2013). – Fortalecimiento de la Enseñanza en la Educación Secundaria de Teatro y Danza en las orientaciones en Arte. Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Control de Gestión. Gobierno de La Pampa. (2015) – Taller Intensivo de Entrenamiento Actoral, dictado por Julio Gre; 12,13 y 14 de enero de 2.018, 12 reloj. Santa Rosa, La Pampa.

– “Taller de Actuación Avanzados”. Teatro ATTP, a cargo de Julio Gre (2018). Santa Rosa, La Pampa. – Seminario de Entrenamiento Teatral, “Teatro al Aire”, a cargo de Gonzalo San Millán; 10 y 11 de marzo de 2018, 8 horas reloj. Toay, La Pampa. – Seminario de Actuación Intensivo, dictado por Alejandro Fiore; abril de 2018. Quemú Quemú, La Pampa. – Entrenamiento Intensivo de Actuación, a cargo de Rodrigo Cuesta, 13 y 14 de abril de 2018. Santa Rosa, La Pampa. – Participó de la “Primer Residencia de Formación Teatral” en la ciudad de Mar del Plata, Bs. As.; 25, 26 y 27 de mayo de 2018, a cargo de: Guillermo Cacace, Andrés Binetti y Andrés Molina.

– Taller de Iniciación Payasa, 4 y 5 de agosto de 2018. Santa Rosa, La Pampa. A cargo de Julio Gre. – Seminario de Actuación Intensivo, “Del Juego a la Ficción”, 11 y 12 de agosto de 2018, 9 horas reloj. Recrearte, Centro Cultural y Recreativo. Toay, La Pampa. A cargo de Gastón Santos. – Seminario de Actuación a cargo de Gustavo Garzón, 3 de agosto de 2019, Centro de Artes de Santa Rosa, La Pampa. – Entrenamiento Físico y Vocal, Antropología Teatral, a cargo de Ariana Ccaruso, 24 Y 25 de agosto de 2019, 8 horas reloj. Recrearte, Centro Cultural y Recreativo, Toay, La Pampa.

-Entrenamiento Intensivo con Osqui Guzmán en Celcit, una semana de duración, febrero 2020. Buenos Aires. -Seminario Intensivo Dramaturgia Online, Escribir un mundo, espacio teórico práctico de escritura dramática, a cargo de Mariana de la Matya, 3 meses de duración, 2020. Madrid, España. -Taller de Dramaturgia Máquina Libro, a cargo de Andrés Mangone, 3 meses de duración, 2020. Buenos Aires -Entrenamiento virtual a cargo de Verónica Costa, profesora de Teatro Estudio El Cuervo, de Pompeyo Audivert, (desde agosto del 2020 y continúa). Buenos Aires. -Entrenamiento presencial en Teatro Estudio El Cuervo a cargo de Pompeyo Audivert, abril 2020 y continúa. Buenos Aires.

