El Estado Islámico de Afganistán se atribuyó los ataques suicidas en Kabul

Un doble atentado suicida sacudió el aeropuerto de Kabul y sus cercanías y dejó al menos 13 muertos y 15 heridos, entre ellos estadounidenses, en medio de las evacuaciones de miles de personas que intentan salir de Afganistán por temor a los talibanes, informaron Rusia y Estados Unidos.

El recuento de 13 muertos y 15 heridos dado por la Cancillería rusa, que también dijo que fue un doble ataque suicida, fue la primera cifra oficial de víctimas y heridos por los atentados.

Los atentados llegaron horas después de que varios Gobiernos occidentales advirtieran sobre la posibilidad de que se produjeran atentados inminentes en el aeropuerto de la capital afgana durante las últimas horas del puente aéreo abierto para las evacuaciones, con plazo hasta el próximo 31.

«La tragedia nunca termina en Afganistán, no importa quien está a cargo», posteó Sharif Hassan, reportero de The New York Times en su cuenta de Twitter, en donde publicó escenas de lo que sucede en la zona del aeropuerto.

El portal de noticias estadounidense Politico, citando a un funcionario estadounidense, dijo que los ataques fueron reivindicados por la filial afgana del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que es rival de los talibanes, ahora en el poder en Afganistán.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que las explosiones fueron al menos dos, una en uno de los acceso al aeropuerto y otra en un hotel cercano.

«La explosión en la Puerta Abbey fue el resultado de un complejo ataque que provocó un número de víctimas estadounidenses y civiles», dijo el vocero del Pentágono, John Kirby, a través de la red social Twitter.

«Podemos confirmar al menos otra explosión en el Hotel Baron o cerca, a poca distancia de la Puerta Abbey», agregó.

La cadena de noticias afgana TOLO, citando a testigos, dijo que el estallido en el acceso al aeropuerto se dio entre la multitud, lo que parece apuntar a un ataque suicida.

Países occidentales habían advertido más temprano este jueves de un atentado inminente en el aeropuerto de Kabul durante las últimas horas de evacuaciones de personas que quieren salir de Afganistán por temor a los talibanes.

Más temprano, el Reino Unido dijo que el «ataque terrorista» podría ocurrir en horas, y Bélgica que había una amenaza de un «atentado suicida», mientras que otros países urgieron a sus ciudadanos a evitar la zona del aeropuerto de la capital afgana.

En la última semana, en el aeropuerto se vieron algunas de las imágenes más dramáticas del fin de la guerra más larga de Estados Unidos y la toma del poder por los talibanes, con un vuelo tras otro para sacar a quienes temen un retorno de su brutal régimen.

Algunos países que participaron de la misión de la OTAN en Afganistán de estos últimos 20 años ya terminaron con sus evacuaciones y empezaron a retirar a sus soldados y diplomáticos.

Durante la noche del miércoles, varias capitales occidentales emitieron nuevos avisos de amenazas de la filial afgana del grupo yihadista Estado Islámico, que es rival de los talibanes.

La Embajada de Estados Unidos en Kabul advirtió a ciudadanos del país que abandonaran tres entradas al aeropuerto por una amenaza no especificada.

Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido llamaron a sus ciudadanos a no ir al aeropuerto, y la Cancillería australiana dijo que había una «muy alta amenaza de un ataque terrorista».

