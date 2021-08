Porteros amenazan con paro y movilización al Centro Cívico

El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación No Docente (Sitend), Néstor Nogueira, anunció que enviaron una nota a las autoridades provinciales, y si no tienen respuestas realizarán -el miércoles 1 de septiembre- un paro con movilización desde la plaza San Martín de Santa Rosa hasta el Centro Cívico.

Los porteros plantean que urge debatir la «notoria precariedad» de la situación laboral de los

trabajadores enmarcados en la Ley 2871 de Jornada Laboral Reducida y de los trabajadores monotributistas, en comparación con los derechos de los empleados enmarcados en la Ley 643.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la Ley 2871 es producto de un acuerdo paritario rubricado por la totalidad de los gremios que conforman la Mesa Intersindical, que fue homologado por la Subsecretaría de Trabajo y ratificado por ley en forma unánime.

«Los trabajadores de la educación no docentes tienen ámbito de representación y diálogo a través de la organizaciones gremiales con personería gremial, de hecho la semana pasada fueron convocados los paritarios para iniciar la negociación por los temas autorizados», explicaron.

El castense Néstor Nogueira transmitió que -la semana pasada- los trabajadores enmarcados en Ley 2871 tuvieron encuentros vía Zoom, done acordaron solicitar a los funcionarios provinciales «una mesa de diálogo donde podamos plantear el reclamo salarial porque actualmente estamos muy cerca de estar por debajo de la línea de pobreza».

Aseguró que la intención no es realizar una movilización, porque el objetivo es conformar una mesa de dialogo donde se puedan equiparar a los trabajadores de la Ley 2871 con los beneficios que otorga la Ley 643. «Aún no tenemos la personería gremial, pero para hacer un paro solamente tenemos que estar organizados, porque así lo fija la Constitución», destacó.

«Muy mala»

El entrevistado indicó que actualmente cobran entre 34 y 38 mil pesos, pero analizó que la ley aprobada en noviembre de 2015 es «muy mala».

«Estamos en una situación muy desventajosa porque no tenemos ascensos, la antigüedad es desventajosa y el trabajo no es hereditario. Por más que te capacites no podemos cambiar de rama porque siempre estaremos en rama general. Tenemos compañeros que perdieron la vida y nuestro trabajo no es hereditario, esto significa que algunas familiares perdieron los ingresos económicos porque falleció el jefe o jefa de hogar», resaltó.

