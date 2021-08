“Poli” Altolaguirre: “Presidente: no extienda el cese de exportaciones de carne, ya fracasó»

El precandidato a senador nacional por la lista 502 A Democracia y Consenso, Hipólito “Poli” Altolaguirre, pidió que el Presidente Alberto Fernández no extienda la restricción de las exportaciones de carne bovina.

Tras conocerse las negativas estadísticas arrojadas por esta implementación, Altolaguirre solicitó al Presidente que se prolongue esta medida. “Ha generado más problemas que soluciones. No sólo no logró cumplir con su pretendido objetivo de llevarles carne más barata a los argentinos; sino que, por el contrario, los alimentos cárnicos siguieron su tendencia al alza, a la vez que introdujo o profundizó nuevas complicaciones para frigoríficos y productores”, resultó. “Otro de sus dudosos «logros» ha sido la pérdida de alrededor de un millón de cabezas de ganado durante 2020”, advirtió.

Altolaguirre consideró que estas restricciones “no se explican más allá de un mero capricho o un delirante ataque a uno de los rubros que más dólares ingresa a nuestro país y que más empleo genera”. “Necesitamos exportar más y reglas claras, no sembrar incertidumbre en quienes apuestan al trabajo argentino, poniéndoles la pata en la cabeza. Presidente, no extienda el cese de exportaciones de carne», destacó.

Sobre las razones que explican los aumentos para los consumidores en góndola, Altolaguirre expresó: «repitieron medidas que ya habían fracasado y sus consecuencias no son, lamentablemente, una sorpresa”.

“La verdadera razón de los incrementos de precios, de la carne y de cualquier otro alimento o bien, está en la inflación que padecemos. Mientras el gobierno nacional no admita la gravedad de la situación y se decida a corregirla, todo seguirá aumentando. Si no atacamos las razones del problema, seguiremos padeciendo sus consecuencias. Hasta ahora no quisieron o no pudieron resolverla”, enfatizó.

INSEGURIDAD

Sabina Frederic, Ministra de Seguridad de la Nación, expresó en las últimas horas que «Suiza es más tranquilo, pero más aburrido», al ser consultada sobre si la salida a la problemática de la seguridad era irse del país, tras conocerse la muerte de un jubilado y un delincuente en un intento de robo en Ituzaingó.

«Estamos esperando que la Ministra se retracte de lo que dijo, es alarmante que a quien tiene que cuidar a los argentinos le divierta la inseguridad. Más grave resulta que haya sido dicho en un contexto donde fue asesinado un jubilado, víctima de delincuentes que habían estado detenidos hace 15 días por hechos similares, pero que ya andaban libres como si nada”, expresó Altolaguirre.

“Los argentinos queremos vivir en nuestro país sin miedo, nadie quiere dejar atrás su tierra o a sus seres queridos por diversión. Tomarse con sorna e insensibilidad este tema no aporta nada y da una imagen penosa. Necesitamos más trabajo y acciones concretas, y menos declaraciones irresponsables», opinó Altolaguirre.

