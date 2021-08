Ziliotto asignó 50 casas para Castex: La comuna construirá dos viviendas municipales y venderá 14 lotes

«Es muy importante lo programado para por el Gobierno provincial porque tenemos asignada construcción de 50 viviendas sociales y hay 20 casas pendientes de la operatoria nacional», destacó la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet. La jefa comunal además indicó que «antes de fin de año» se construirán las dos viviendas municipales que anunció en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, y se realizará un loteo para el emplazamiento de 14 inmuebles en el predio del denominado Proyecto Urbanístico de Integración y Crecimiento. «Todo lo que podemos hacer de viviendas es importante porque hay más de 400 inscriptos en los padrones del IPAV (Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda)», reconoció la mandataria castense en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

Curutchet participó hace unos días en la reunión de trabajo con el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, en un hotel ubicado sobre la ruta nacional 5, en el acceso este de Santa Rosa. «Coincidió que la semana anterior

presentamos parte del proyecto para una cantidad de vivienda que se habían anunciado que se construirían en Eduardo Castex y obtuvimos la no objeción técnica para realizar 20 viviendas del programa Casa Propia que financia Nación», detalló Curutchet.

Actualmente se están construyendo 20 viviendas sociales del programa Mi Casa que financia el Gobierno provincial, en el sector oeste en cercanías del Barrio Doña Ramona. Y del mismo programa provincial se licitarán próximamente otras 10 viviendas asignadas, que se construirán en inmediaciones del Barrio La Parquetera.

«Hay mucha expectativa para saber cómo será la adjudicación de estas vivienda. Para estas viviendas sociales se realizaron las inscripciones online y tuvimos la trabajo del personal del área de Vivienda que colaboró con los vecinos para que puedan realizar la inscripción en los

padrones del IPAV. Y en cuanto a estas nuevas casas -financiadas por Nación- no tenemos definido como será la inscripción y las adjudicaciones», dijo la entrevistada.

-¿La comuna aún tiene tierras para construir viviendas?

-Sí. Se realizó la subdivisión en la quinta 11 que son cuatro manzanas. Tres están disponibles para ser donadas para concretar estas viviendas. Ahí se construirán estas veinte viviendas y hay una manzana que está reservada para un espacio verde. Esta quinta esta lindante con las

últimas casas que se están construyendo en cercanías del barrio Doña Ramona. Pero sí, tenemos otras tierras para seguir construyendo viviendas.

MÁS CASAS

Curutchet anticipó que se construirán dos casas municipales «antes de fin de año», y reveló que el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Nápoli, le confirmó que se construirá una vivienda de servicios, de la operatoria Provincia y Municipio, para personal policial.

«Las casas municipales ya tienen asignados los terrenos y comenzaremos la construcción antes de fin de año», confirmó.

La comuna también está trabajando en el loteo del Proyecto Urbanístico de Integración y Crecimiento en la zona noroeste. En este caso, los terrenos serán sorteados entre los inscriptos en el marco de la operatoria local «Loteo Un terreno, un hogar».

«Hay muchas consultas a diario, pero los beneficiarios deben tener residencia en la localidad, no tener inmuebles a su nombre y no estar inscriptos en los listados del IPAV. Y recordemos que esta operatoria está orientada a un sector que no tiene acceso a las viviendas sociales de los programas provinciales o nacionales y acreditar ingresos porque esos terrenos se deben abonar al contado o en cuotas», dijo Curutchet.

