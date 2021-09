La CSJ avala un reclamo de la AFIP contra Molinos Río de la Plata

La Corte Suprema de Justicia avaló este jueves el cobro del impuesto a las Ganancias sobre dividendos de la empresa Molinos Río de la Plata sobre el período fiscal 2004-2009 por más de 65 millones de pesos.

El fallo con el voto de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el voto concurrente de Ricardo Lorenzetti y la disidencia de Carlos Rosenkrantz, vino a confirmar la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Se trata de dividendos provenientes de las subsidiarias de la empresa en Chile, Perú y Uruguay, que la firma argentina consideraba que estaban amparados por la aplicación de un Convenio de Doble Imposición (CDI) celebrado con Chile.

En 2011, tras un período de fiscalización, la AFIP consideró que Molinos Argentina había utilizado de forma abusiva el CDI al recurrir a la sociedad holding chilena como “sociedad conducto”. Ante esto, había ordenado de oficio cobrar el impuesto a las ganancias de Molinos Río de la Plata S.A. correspondiente a los períodos fiscales 2004 a 2009.

La medida había sido recurrida por la empresa ante el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) , la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y por último ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«Con cita de los principios del derecho público a los que deben adecuarse los tratados, en especial la buena fe y la razonabilidad, resolvieron que la conducta de la actora no se encuentra amparada por las normas del Convenio de Doble Imposición”, indica el fallo.

Además, consideró que «el supuesto de hecho en la causa no sería, entonces, a partir de la conducta de la actora, evitar la doble imposición sino procurar doblemente una no imposición, por lo que no se encontraría alcanzada por el ámbito de validez material del CDI interpretado de buena fe».

Comentarios

Comentarios