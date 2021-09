Continúan las concentraciones de las preselecciones para los Juegos EPADE y Araucanía 2021

Con actividad para la natación, el básquet, el fútbol y el atletismo, los preseleccionados pampeanos continuarán -durante este fin de semana- con los entrenamientos programados para los Juegos Epade 2021 y Juegos de la Araucanía.

Las concentraciones serán organizadas por la Subsecretaría de La Pampa, y se repartirán entre sábado, domingo, lunes y martes.



Este sábado será el turno de la natación, que concentrará en la pileta del club All Boys de 7 a 11 horas, con los convocados de ambas ramas.

El vóley masculino realizará un campus el domingo en el Estadio Municipal con la preselección de EPADE (sub 17) de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 horas.



El básquet –tanto EPADE como Araucanía- también trabajará el domingo. La preselección de Araucanía (U17), lo hará en Sportivo Independiente de General Pico de 10 a 12 y de 15 a 17 horas; mientras que la de EPADE (U15) lo hará en Estudiantes de 10.45 a 14 horas.



Finalmente, los equipos de fútbol continuarán con su preparación la semana próxima. El lunes los varones: EPADE (sub 15), de 16 a 18.30 horas en la cancha de Matienzo de Ingeniero Luiggi; y Araucanía (sub 17) en la de Atlético Santa Rosa de 14 a 16.30 horas.



El femenino –Araucanía y EPADE- tendrá una jornada de visualización el martes en la cancha de Costa Brava en General Pico, de 15 a 17. El viernes, por su parte, habrá otra en el estadio de All Boys en la ruta 35, también de 15 a 17.



ATLETISMO



La delegación de atletismo que trabaja de cara a ambas competencias viajó a Posadas, donde participará del 54º Nacional U18.

El equipo se compone con los atletas Morela Martín Aza, Delfina Orona, Mailén Velázquez, Juana Checovich, Morena Kuhn, Giuliano Arrigone, Lucas Pascual, Juan Olivera, Tomás de Capurro, Mauricio Bustamante, Simón Becerra, Leandro Valdez Sánchez y Marcos Ariel Cubas.



Como acompañantes viajaron los entrenadores Gustavo Crespo, Diego Orona y Marta Ayala Moreno.

