Liga Pampeana 2021: Racing Club, Estudiantil, Costa Brava y Alvear FC continúan liderando

El campeonato de la Liga Pampeana de Fútbol continúa liderado por Racing Club y Estudiantil de Eduardo Castex en la Zona Centro, Costa Brava de General Pico en la Zona Sur y Alvear FC en la Zona Norte. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

AZULES EN LA CIMA

En la Zona Norte, Jorge Newbery derrotó 3 a 2 a Agrario de Parera: Alvear FC le ganó 1 a 0 a Ferro de Intendente Alvear y Sportivo Realicó perdió 4 a 2 frente a Matienzo de Ingeniero Luiggi.

POSICIONES: Alvear FC, 22, Ferro de Intendente Alvear, 16; Matienzo de Ingeniero Luiggi, 13; Ferro de Realicó, 9; Jorge Newbwwey, 7; Agrario de Parera, 6; Sportivo Realicó, 5.

PRÓXIMA FECHA: Ferro de Intendente Alvear vs Sportivo Realicó; Agrario de Parera vs Alvear FC; Ferro de Realicó vs Jorge Newbery y tendrá fecha libre Matienzo de Ingeniero Luiggi.

CASTENSES LIDERES

En la Zona Centro, Rivadavia de Arata perdió 2 a 1 con Estudiantil de Eduardo Castex; All Boys de Trenel goleó 6 a 1 a Caleufú FC, Pico FC perdió 2 a 0 con Sportivo Independiente y Racing Club de Eduardo Castex goleó 4 a 0 a Cultural Argentino.

POSICIONES: Racing Club y Estudiantil, 25; All Boys de Trenel, 21; Sportivo Independiente, 13; Pico FC, 12; Rivadavia de Arata, 5; Cultural Argentino, 2; Caelufú FC, 1.

PRÓXIMA FECHA: Cultural Argentino vs Rivadavia de Arata; Sportivo Independiente vs Racing Club; Caleufú FC vs Pico FC y All Boys de Trenel vs Estudiantil de Eduardo Castex.

COSTA BRAVA ARRIBA

En la Zona Sur, Lonquimay FC derrotó 2 a 1 a Deportivo Argentino; Ferro Carril Oeste de General Pico venció 2 a 1 a Cultura Integral, Deportivo Ranqueles le ganó 3 a 2 a Deportivo Unión y Costa Brava goleó 3 a 0 a Juventud Regional.

POSICIONES: Costa Brava, 22; Ferro de General Pico y Deportivo Ranqueles, 15; Cultura Integral, 12; Juventud Regional, 11; Deportivo Argentino, 10; Lonquimay FC, 9 y Deportivo Unión, 3.

PRÓXIMA FECHA: Juventud Regional vs Lonquimay FC; Deportivo Unión vs Costa Brava; Ferro de General Pico vs Deportivo Ranqueles y Deportivo Argentino vs Cultura Integral.

