Alfredo Casero no hace reír: Dibujó un pene en un cartel del candidato del FdT

El «cómico» ahora devenido en militante de Juntos por el Cambio, Alfredo Casero, vandalizó un cartel del Frente de Todos, al dibujarle un pene al precandidato a diputado Leandro Santoro. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y la respuesta de Santoro no tardó en llegar. «Sos mejor artista plástico que humorista», le escribió con astucia.

Parado frente a un cartel vandalizado de Santoro, el actor grabó un video burlándose por el grafiti que aparecía dibujado en la cara del candidato . «Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro. Ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo», expresó Casero, en tono irónico y luego giró la cámara para mostrar el hecho vandálico. “No le pueden dibujar porongas a este muchacho”, dice el actor para finalizar el video.

La reacción en las redes

Casi de inmediato, decenas de usuarios se manifestaron en las redes en repudio al accionar de Casero, que calificaron de «patético» y poco gracioso.

Hace 20 años atrás Casero publicó su cover de Shima Uta, el último hecho relevante de su carrera artística. Desde entonces es esto. https://t.co/R1eI156b6c — Julián Mendoza (@jujulianmendoza) September 5, 2021

