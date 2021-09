Hoy está cumpliendo 75 años, el «Chino» Martínez

8 de Septiembre de 1946 – Nace Miguel Ángel «Chino» Martínez, En Lobería, Provincia de Buenos Aires, situación que se da por un viaje circunstancial de sus padres que radicaban en el porteño barrio de Belgrano.

A los 16 años Chino Martínez desertó de la ciudad llevado por un irrefrenable amor a la pampa y comenzó a trabajar en una estancia aprendiendo todos los rudimentos del campo incluso la doma. Allí también aprendió a pulsar la guitarra y a entonar las viejas y dulces tonadas sureñas. Sus maestros fueron los pobladores del lugar, los curtidos criollos.

Por ese entonces el Chino Martínez, no sospechaba que aquellas canciones que al atardecer entonaba en rueda de peones, llegarían un día a formar su personalidad profesional.

Sin embargo las milongas y los estilos sufrieron una breve interrupción. Por asuntos familiares el Chino Martínez debió abandonar las queridas llanuras pampeanas y volver a la ciudad, circunstancia esta que, en definitiva, lo llevó al camino artístico.

En efecto, como amigo primero y en seguida como intérprete comenzó a frecuentar la Peña de Hernán Figueroa Reyes, en olivos, allá por 1967.

Más tarde fue contratado para intervenir en el Festival de Cosquín 1967 y comenzaron sus actuaciones en TV, radio y peñas. Esta actividad la alterno con sus escapadas al campo, sus partidas de polo como jugador profesional y de rugby, deporte en el cual es también una figura popular.

Encauzado definitivamente en su carrera artística el Chino Martínez filmará bajo la dirección de Favio en la película Juan Moreira y viajara a España donde actuara en Madrid durante dos meses en TV, radio y espectáculos.

Obras: a mí me dicen el chino (con Víctor Abel Giménez) – Así me hablaba mi padre – Barajando vida (con Juan C. Moscón y Adrián Garibotti) – Criao a la que te criaste (con Víctor Abel Giménez) – De pelaje pampa (con Víctor Abel Giménez) – El surero (con Víctor Abel Giménez) – Huella del indio (con Víctor Abel Giménez) – Medio Huinca con Ranquel – Niña de Catamarca (con Víctor Abel Giménez) – Niña mayor (con Oscar Valles) – Pa mis paisanos (con Víctor Abel Giménez) – Potrillo lista tuerta – Romance del malón (con Víctor Abel Giménez), entre otras.

Comentarios

Comentarios