Profesor acusado de abuso sexual, fue separado del cargo en La Humada

Un docente del Colegio Secundario de La Humada fue apartado de su cargo ante una serie de denuncias por acoso. La situación se había dado a conocer a través de las redes sociales.

«Ojalá no vivas nunca más tranquilo por haber arruinado la vida de muchas chicas. No nos callamos más», fue el posteo que se viralizó por Facebook en los últimos días. La publicación apunta contra un docente en particular del colegio secundario de la localidad pampeana, publicó el diario La Arena.

La información indica que serían más de veinte las situaciones de acoso e intento de abuso en las que habría estado involucrado el profesor. A su vez, habría pruebas concretas como «capturas de pantalla» de conversaciones por redes sociales que lo complican.

Según fuentes educativas, entre las acciones realizadas por las autoridades «se recolectó información y se elevó a la Dirección de Nivel. Son ellos quienes pasan automáticamente todo a nivel judicial». En ese marco, fue apartado de su cargo.

Comentarios

Comentarios