En Ingeniero Luiggi “era previsible” la derrota del Frente de Todos

El diputado Oscar Zanoli admitió que «era esperable» la derrota del Frente de Todos (FdT) en Ingeniero Luiggi, porque en los días previos en las charlas con los vecinos transmitían que en esta elección «no nos acompañarían».

El FdT cosechó 1.300 votos, contra 700 sufragios de la lista de Daniel Kroneberger y Martín Maquieyra, pero sumando las cinco listas de Juntos por el Cambios (JxC), quedó más de 100 votos abajo. «Esperaba una elección pareja donde Soledad Mir (NdR: candidata de Nuestra Causa en la interna de JxC) tuviera más votos y fuera más pareja con Kroneberger y Maquieyra, pero en los días previos la gente te transmitía algún descontento» con el FdT, expresó en una entrevista en Radio DON 101.5 Mhz.

«Terminando 150 votos en contra podés pensar que dar vuelta 75 votos y está solucionado el problema. Pero, tenemos que escuchar el voto de las urnas, tener en cuenta la situación económica que atravesando la gente, darnos cuenta que a veces hay cosas que son obligaciones nuestras y no importa que los otros no la hicieron o la hicieron mal», analizó –con preocupación- el legislador.

-¿Cómo se interpreta la derrota teniendo en cuenta que la comuna de Ingeniero Luiggi debe estar entre las que recibe más aportes económicos y mayor cantidad de obras?

-Porque la gente no está mirando eso. Hay cosas que son obligaciones nuestras, porque es obligación gestionar porque nos pusieron y nos pagan un sueldo para eso. Pero, todos tenemos que estar cerca de la gente, porque hay algunos que la están pasando mal, otros tienen problemas de salud y hay algunos que tienen problema de viviendas. A la gente no le preocupa lo que no hicieron los otros, porque hay un sector que le gusta y le conviene la grieta y que los políticos nos critiquemos, pero la gran mayoría quiere soluciones.

Comentarios

Comentarios