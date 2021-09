Inflación de agosto: qué fue lo que más y menos subió en el mes

La suba del 2,5% resultó el menor nivel de incremento desde agosto del 2020, cuando se registró un incremento del 2,7%, y acumuló cinco meses consecutivos de baja, con el descenso también de los precios estacionales y los regulados.

Esta reducción en el nivel de inflación se produjo por una fuerte desaceleración en el rubro Alimentos y Bebidas que pasó de aumentar 3,4% en julio al 1,5% en agosto, con una importante caída en los precios de verduras y la estabilidad en carnes.

Dentro de las primeras, en GBA se destacó la caída en el precio del tomate redondo (-11,7%); en la naranja (-7,4%); en la papa y en el limón (-4,1%); en la manzana deliciosa y en la cebolla (-1,9%). En lo que respecta a carnes, se registraron bajas en la carne picada común (-3,5%); en el asado (-2,6%); en la paleta (-1,9%); y en el cuadril (-0,3%).

Otros rubros que desaceleraron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco que pasó de registrar un alza del 3,1% en julio al 2% en agosto; Vivienda y servicios básicos de 2,9% a 1,1%; Restaurantes y hoteles de 4,8% a 2,9%; y el segmento de Comunicaciones que bajó 0,6%.

Algunos rubros que registraron mayor aceleración en su tasa de inflación fueron Salud (4,2% vs. 3,8% en julio) por suba de prepagas, Indumentaria (3,4% vs. 1,2% en julio), Recreación y Cultura (3,7% vs. 3,1% en julio) y Educación (4,2% vs. 2,5% en julio).

Por su parte, los precios Regulados redujeron su tasa de aumento hasta 1,1% mensual (vs. 1,4% en julio), el menor aumento de los últimos doce meses. Asimismo, los precios Estacionales se desaceleraron hasta 0,6% mensual (vs. 4,9% en julio), por la caída de Verduras en la mayoría de las regiones. Por su parte, la inflación Núcleo se mantuvo en 3,1% mensual (igual a julio).

