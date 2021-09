Liga Provincial de Vóley: Lideran Racing de Castex y Campos de Acha en Primera División masculina

Racing Club de Eduardo Castex y Unión Deportiva de Campos de General Acha lideran la Liga Provincial de Voleibol masculina de primera, tras jugarse el pasado fin de semana la primera fecha puntable, organizada y fiscalizada por la Fevopa (Federación de Voleibol Pampeano), cumpliendo protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus.

En la cancha de Racing Club de Eduardo Castex, por la Zona Norte, Epet de General Pico superó a All Boys de Trenel por 3 a 1. En tanto que Cochicó de Victorica perdió 3 a 1 con el local Racing y luego se impuso a All Boys de Trenel por 3 a 1; y por último Racing derrotó a Epet Nº 4 por 3 a 0.

En Sportivo Toay, por la Zona Sur, Santa Rosa, Santa Rosa Voley venció a Sportivo Toay por 3 a 0; Unión Deportiva Campos le ganó a 5000 Voley por 3 a 2; Sportivo Toay cayó con 5000 Voley por 3 a o y finalmente Unión Deportiva Campos venció a Santa Rosa Voley por 3 a 1.

Posiciones

En Zona Norte, Racing quedó primero, delante de Epet Nº 4, Cochicó de Victorica y All Boys de Trenel.

En la Zona Sur encabeza el primer puesto el equipo de Unión Deportiva Campos, escoltado Santa Rosa Voley, 5000 voley y Sportivo de Toay.

La segunda fecha se disputará este domingo. Cancha 1, 14.30: Racing de Castex vs All Boys de Trenel. Cancha 2: Epet Nº 4 de General Pico vs. Cochicó de Victorica.

A las 16, de forma simultánea, se enfrentarán los primeros de la zona y en el otro partido, los perdedores.

En tanto que en la cancha de Unión Deportiva Campos de General Acha: A las 10: Unión Deportiva Campos vs. Sportivo Toay. 11.30: Santa Rosa Voley vs. 5000 voley. 13: se miden los equipos que perdieron en la zona, y a las 14.30 es el turno de los ganadores.

Liga Sub 18

Este sábado, en Racing Club de Eduardo Castex, en donde hace de local la Epet por la zona Norte, y en Ataliva Roca, por la Zona Sur, se disputa la primera fecha de la Liga Sub 18 masculina.

En Racing Club los partidos son los siguientes: a las 9: Racing vs. Santa Rosa Voley. 10.30: Escuela 221 vs. Epet Nº4. A las 13 y 14.30 los choques de perdedores y ganadores.

En Ataliva Roca, por la zona Sur, compiten: 9: Ataliva Roca Vs. Filial 21. Luego, a las 13 y 14.30, se desarrollan los partidos definitorios.

Mientras que por la primera fecha del Sub 18 femenina, los encuentros se llevarán a cabo en Cochicó de Victorica (Zona Norte) y en Unión Voley de Santa Rosa (Zona Sur).

En Cochico: 9 hs: Cochicó vs. Uriburu. 11: Santa Rosa Voley vs. Catriló Voley. 14: Santa Rosa vs. Uriburu. 15.30: Cochicó vs. Catriló. 17: Cochicó vs. Santa Rosa.

En la Zona Sur, en Unión Voley, tendrá estos partidos: 9.30: Unión Voley vs. Escuela 221 B. 11: Sportivo Toay vs. Escuela 221 A. 14: Sportivo Toay vs. Escuela 221 B. 15.30: Unión Voley vs. Escuela 221 A. 17: Unión Voley vs. Sportivo Toay.

Comentarios

Comentarios