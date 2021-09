Hoy está cumpliendo 78 años, Roberto Ternán

15 de Septiembre de 1943 – Nace Roberto Juan Ternavasio, en Ciudad de Buenos Aires. Músico, cantor, autor y compositor.

De madre salteña, padre tucumano, a muy corta edad lo llevan a vivir en Catamarca, donde termina la escuela primaria. Al terminar esta va a vivir en Salta, donde se encuentra la mayor parte de la familia por parte de madre, encontrándose con que algunos de sus familiares también son músicos, pero es a través de sus amigos salteños que aprende a tocar guitarra y, aún adolescente, se relaciona con el poeta Ariel Petrocelli. Es convocado para integrar un conjunto folklórico al cual denominan “Los Diableros”, graban su primer disco para el Sello salteño H y R. En ese ínterin es llamado a cumplir con el Servicio Militar. Luego de cumplir con el Servicio Militar forma nuevamente “Los Diableros” y por algún tiempo realizan giras por todo el País pero principalmente en Córdoba. Es ahí donde comienza su carrera como solista debutando en la localidad de Unquillo (Córdoba), en Montevideo graba su primer disco como solista, este es difundido también en Córdoba donde realiza actuaciones en los principales festivales.

En 1969 (aproximadamente) es nominado por la prensa para “Revelación” de Cosquín junto a Daniel Toro y Víctor Heredia. Vuelve al Uruguay para cumplir con algunas fechas pendientes y durante su estadía es convocado por un conjunto uruguayo, “Los cantores de la Huella”, para realizar una gira por Europa, integra el conjunto durante un tiempo, con el que realizan importantes giras y grabaciones pero al no realizarse la gira prometida decide continuar como solista. Decide radicarse en Buenos Aires, donde dicen que atiende Dios y, efectivamente, comienza su carrera como intérprete y autor, haciéndolo en las principales Peñas de Bs. As.

Su primer éxito es, indudablemente, “Candombe para José” que graba aproximadamente, en el año 1973, junto con su disco aparecen simultáneamente diversas grabaciones de distintos conjuntos de esa época, pero son, finalmente “Los Tucu-Tucu” los que logran la mayor difusión para llevar al éxito a dicho tema.

En el año 1982 es convocado por el conjunto “Los de Salta” e integra este grupo durante tres años, grabando dos discos, “Provinciana” y “Con gustito a Salta”.

Al abandonar “Los de Salta” forma un trío denominado “Los Cantautores”, junto a Mario Cabrera y Quique Ponce.

En la actualidad sigue como solista y radica en Salta.

Obras: Al Valle de Punilla (con Cuti Carabajal) – Alguito me guardo (con Raúl Palma) – Amor ajeno – Amor Salvaje (con Mario Cabrera) – Amorcito (con Mario Cabrera) – Anoche no dormí (con Ricardo Romero) – Aquella noche de tu partida – Ate el caballo al palenque (con Orlando Obejero) – Bajo el cielo cordobés (con Pancho Berrios) – Camino al rodeo – Candombe para José – Cantor de la calle (con Jorge Díaz) – Chaco escondido (con Chaqueño Palavecino) – Civilización (con Mario Cabrera) – Con tal que nunca me dejes (con Cuti Carabajal) – Cosa de locos (con Jorge Mlikota) – De carnaval en carnaval (con Cesar Casas) – Dejame que me vaya (con Cuti Carabajal) – Del dicho al hecho – El cielo de los cantores – El negro Facundo (con Oscar Valles) – Entradita de pueblo (con Cesar Casas) – Estrella fugaz (con El Chango Nieto) – Gato de la Oración (con Cuti Carabajal) – Hallarte para perderte (con Rodolfo Luna) – Hasta el cansancio (con Mario Cabrera) – La ley y la trampa (con Jorge Mlikota) – La ventajita (con Miguel Argañaraz) – Lo que nos pasa (con Roberto Carabajal) – Luz de amor (con Peteco Carabajal) – Madre querida (con Roberto Carabajal) – Nadie se va porque si (con Mario Cabrera) – No vas a creerme (con Leocadio del Carmen Torres) – Noche calurosa (con Cesar Casas) – Padre (con Roberto Carabajal) – Pedime que vuelva (con Cuti Carabajal) – Pilcomayeño (con Chaqueño Palavecino) – Poncho rojo (con Raúl Marcucci) – Por amor a que – Por un tiempo (con Mario Cabrera) – Que más queres (con Jorge Mlikota) – Saltita – Si no tuviera (con Luis Guzmán) – Te juego lo que quieras – Tenés razón (con Chaqueño Palavecino) – Veni – Viento en contra (con El Chango Nieto) – Volver a nacer en Salta (con Orlando Ovalle) – Vuelvo (con Jorge y Alfredo Rojas) – Ya ni lo recuerdo – Yo pecador (con Jorge Mlikota), entre otras.

Comentarios

Comentarios