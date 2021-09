Por primera vez, cuatro astronautas no profesionales orbitarán alrededor de la Tierra

SpaceX realizará un vuelo al espacio con tripulación civil este miércoles en una misión de tres días, la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales a bordo, informó la empresa aeroespacial estadounidense del multimillonario Elon Musk.

La misión denominada «Inspiration4» le permitirá a la compañía ingresar en la carrera del turismo espacial, luego de que los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos cruzaron la frontera espacial con las naves Virgin Galactic y Blue Origin, respectivamente, con unos días de diferencia en julio.

El vuelo de SpaceX se distingue de sus predecesores por tener un alcance mucho más ambicioso que los pocos minutos de ingravidez por los que pagaron los clientes de Virgin Galactic y Blue Origin, y se prevé que la cápsula Crew Dragon de SpaceX volará más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS).

SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0

