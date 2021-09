Se cumplen hoy 98 años, del natalicio de Hamlet Lima Quintana

15 de Septiembre de 1923 – Nace Hamlet Lima Quintana, en Morón, Provincia de Buenos Aires. Poeta y autor de más de 400 canciones.

Prefería decir que era de Saladillo (localidad bonaerense situada a 200 km de la ciudad de Buenos Aires, zona rural de la Pampa húmeda), debido a que pasaba cinco meses por año allí durante su infancia.

Tanto su padre como su madre alimentaron el amor por las letras y la música, ya que ambos escribían poesía y tocaban la guitarra y el piano.

Entre 1940 y 1960, Lima Quintana fue músico y cantor primero en la compañía de Ariel Ramírez y luego con los grupos “Los Musiqueros” y “Los Mandingas”.

Desde Buenos Aires, Hamlet Lima Quintana componía canciones que acompañaron al movimiento artístico y cultural denominado Nuevo Cancionero (1962). Artistas de la talla de Mercedes Sosa u Horacio Guarany interpretaron sus composiciones.

Además de su actividad artística, trabajó en las redacciones de la agencia de noticias United Press y de la sección Política del diario Clarín. También se desempeñó como cobrador, vendedor de la editorial Sudamericana y empleado del Instituto Nacional de Cinematografía.

También grabó discos con el recitado de sus poemas, de los que se destacan: «Juanito Laguna remonta un barrilete» y «La Pampa Verde».

Obras: A veces cuando pienso (con Emilio de La Peña) – Algo de eternidad (con Eladia Blázquez) – América me estallas (con Jorge Monsalve) – Antigua muchacha (con Obdulio Alem) – Campo quemado (con Eduardo Aragón) – Canción para Ernesto (con Enrique Llopis) – Cantor de Boliche (con Néstor Basurto) – Carta de la soledad (con Cesar Isella) – Chacarera del Diablo Suelto (con José Ramón Mierez) – Corazón – De tanto andar por la vida (con Remo Pignone) – Desde mi barrio al sol (con Rafael Paeta) – Dialogo con mi madre (con Miguel Ribas Mirangel) – Edad del Asombro (con Carlos Guastavino) – El antiguo (con Enrique Llopis) – El único camino (con Carlos Guastavino) – En nosotros (con Héctor Rosales) – Entonces canto (con Emilio de la Peña) – Esto azul (con Eduardo Aragón) – Floración del viento (con Obdulio Alem) – Gente Necesaria (con Enrique Llopis) – Hermano (con Carlos Guastavino) – Homenaje a la tierra (con Abel Figueroa) – Juanito Laguna remonta un barrilete (con Iván Rene Cosentino) – La amanecida (con Mario Arnedo Gallo) – La fogata de San Juan (con Norberto Ambros) – La pampa verde (con Obdulio Alem) – Los hijos y los pájaros (con Carlos Bergesio) – Luz de las rosas de Marzo (con Oscar Cardozo) – Milonga del guitarrero (con Obdulio Alem) – Milonga del Labrador (con Rodolfo Giménez) – Olvido de la tarde (con Roberto Palmer) – Para madurar el girasol (con Waldo Belloso) – Para sembrar el maíz – Pueblos de gesto antiguo (con Alberto Lazarte) – Réquiem para mi padre (con Iván Rene Cosentino) – Resurrección en Santa Clara (con Oscar Cardozo) – Santa Cruz en la huella (con Iván Rene Cosentino) – Siempre nace la mañana (con José Carli) – Siempre que te pienso (con José Rojas) – Triunfo de la llanura (con Hugo Díaz Cárdenas) – Vamos gestando una flor (con Obdulio Alem) – Y me quedo aquí (con Horacio Salgan) – Zamba del duraznillo (con Obdulio Alem) – Zamba para no morir (con Norberto Ambros y Julio Rosales), entre otras.

