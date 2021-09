El sábado será el XIV remate de reproductores y vientres de Cabaña Mayaco en Castex

Los remates anuales de genética ganadera de las cabañas castenses se desarrollarán el viernes 17 y sábado 18, con la subasta de más de 260 toros Angus negros y colorados y Hereford y medio millar de vientres de las cabañas Villa María y Mayaco. «Estamos muy contentos porque este año podremos recibir a los compradores interesados y amigos en las dos cabañas», destacó la empresaria Marisa Brandemann en una entrevista en Radio DON 101.5 Mhz.

Los remates de genética ganadera de las cabañas castenses despiertan el interés de compradores de varias provincias del centro del país, movilizados fundamentalmente por el destacado rendimiento alcanzado en rodeos de distintas regiones.

La empresa local Gaspar Brandemann SRL subastará en las dos jornadas 266 toros Angus negros y colorados y Hereford, y 500 vientres.

La joven empresaria Marisa Brandemann explicó que Cabaña Mayaco promociona su producción con el slogan «Genética campera», porque «son animales que se adaptan a diferentes regiones y climas, con rendimientos probados donde nos pone muy contentos la devolución de los clientes».

Enfatizó que detrás de esa definición comercial hay «un camino muy largo que tomamos en la familia» donde «siempre buscamos una buena calidad genética y hoy nos enorgullece el presente que alcanzamos».

Protocolos

En la Cabaña Mayaco es una tradición el almuerzo en una carpa, previo al remate de los reproductores y vientres. La pandemia del Covid-19 provocó que el año pasado la subasta se realice on-line, y este año volverá al tradicional escenario, pero con fuertes protocolos sanitarios.

«Es una gran alegría que podamos recibir a amigos de muchos años. Y nuevamente podremos recibir a la gente para que puedan comer algo antes del remate, pero se tomará la temperatura en el ingreso del predio, se recomienda el uso del barbijo y mantener el distanciamiento social», explicó Marisa Brandemann.

«Tenemos a favor que los remates son al aire libre donde tenemos grandes extensiones para que la gente pueda mantener distanciamiento y tenga buena circulación», explicó.

«Y estamos trabajando para adaptarnos a los protocolos, porque realmente nos gusta recibir a la gente en las cabañas, porque disfrutamos un día distinto donde podemos charlar con los visitantes», agregó la entrevistada.

Remates de genética

Los remates de genética de las dos cabañas castenses y Litomar de Rancul comenzaron en el mes de julio, continuaron en agosto y este mes finalizan con los remates anuales. El empresario Gaspar Brandemann destacó «la fuerte promoción de la Tarjeta Caldén Agraria» que comenzó en julio y se extiende hasta el 31 de octubre.

«La promoción tiene una oferta de ocho meses de plazo con el 5 por ciento de recargo. Es muy interesante porque es beneficiosa para los compradores», indicó.

El entrevistado explicó -semanas atrás- que estos remates previos tuvieron la posibilidad de realizar pre-ofertas, y si el productor finalmente compró esa hacienda obtuvo un descuento del 5 por ciento.

«Entonces quienes pre-ofertaron, compraron y pagaron con tarjeta del BLP no tuvieron costos adicionales, porque por un lado tenían un recargo del 5% y por otro lado tenían un descuento del 5%», detalló.

«Estar al frente es un gran desafío»

La joven Marisa Brandemann es la hija mayor de Gaspar Brandemann, y será la anfitriona en este XIV remate anual de la cabaña Mayaco, porque su padre -por motivos familiares- no podrá desempeñar ese habitual rol en la subasta.

«Es un desafío. Siempre estuve acompañando al lado de papá, y ahora me toca estar al frente», destacó la joven castense. «Estoy contenta porque tengo un gran equipo de colaboradores donde es un placer y un lujo trabajar. Y también es un gran desafío que me pone muy contenta», admitió.

Marisa es «orgullosa tercera generación» de ganaderos castenses. Un legado que heredó de sus abuelos Gaspar y María, que continuó con su padre Gaspar y ahora comienza a escribir -con suma cautela- su propio camino empresarial. «Quien no recuerda a María (Baralle de Brandemann) andando para todos lados en los remates», expresó -emocionada- Marisa. «Siempre fue mi decisión continuar en esto, siempre acompañó y aprendo de todo el equipo que me rodea y me ayuda permanentente», destacó.

Cuando se le consultó como se adapta en un ámbito tradicionalmente «copado» por la presencia masculina, Marisa respondió: «es cierto que este es un rubro que siempre estuvo más marcada la presencia masculina y lo sigue siendo, pero en los últimos años las mujeres van tomando otro rol y más espacios, lo cual está muy bueno y es muy importante».

