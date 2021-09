Torneo Provincial de Fútbol Femenino: Comienza con 35 equipos y modificaciones reglamentarias

Con modificaciones reglamentarias para fomentar la participación, este fin de semana se disputará la primera fecha del torneo que organiza la Subsecretaría de Deportes de La Pampa.

El programa, uno más que recuperará su presencia en La Pampa a partir del avance de la vacunación y la mejora de la situación sanitaria, contará con 35 equipos de distintas localidades y se disputará bajo la modalidad de 9 jugadoras en campo y hasta 6 suplentes.

Con el objetivo de que todas participen, el reglamento establece que cada futbolista juegue, por lo menos, 10 minutos (los partidos serán en 2 tiempos de 30).

Otra de las novedades será la obligación de que en todos los cuerpos técnicos haya al menos una mujer. Aquellos que no la tengan cumpliendo una función específica deberán incluir alguna de las futbolistas que queden afuera de las 15 convocadas para cada partido como delegada.

Podrán participar jugadoras de 14 años en adelante -hasta los 18 con autorización del padre o la madre-, cada futbolista deberá presentar el apto médico y, a su vez, las declaraciones juradas exigidas como parte de los protocolos sanitarios dispuestos por el Gobierno provincial.

LA FECHA

Sin la antigua Zona 1 –Santa Rosa/Toay- debido a que muchas jugadoras integran los equipos de la Liga Cultural- los equipos se dividirán en los grupos 2, 3, 4, 5-A y 5-B.

El programa de la primera fecha:

Zona 2 en Dorila el domingo a las 10 horas Dorila vs Larroudé; 13.30 horas: Vértiz vs Catriló; 13 horas: Colonia Barón vs Mafalda (General Pico); 14.30 horas: Sin Límites (General Pico) vs Eduardo Castex. Libre: Agustoni.

Zona 3 en General Acha el sábado: a las 13 horas: Tus Amigos vs Doblas; 14.30 horas: Jacinto Arauz vs General San Martín; 16 horas: Anchorena – Femegol.

Zona 4 en Arata el sábado a las 11 horas: Arata vs Parera; 12.30 horas: Rancul vs Quetrequén; 14 horas: Costa Brava de Ingeniero Luiggi vs Caleufú; 15.30 horas: Ferro de Realicó vs La Maruja.

Zona 5-A en 25 de Mayo el sábado a las 11 horas: LUPA vs Escuela Municipal de 25 de Mayo; 12.30 horas: La Humada vs Algarrobo del Águila; 14 horas: Municipalidad de Santa Isabel vs Juventud Unida de Santa Isabel.

Zona 5-B en Victorica el sábado a las 12 horas: La Redonda vs Arizona; 13.30 horas: Telén vs Municipalidad de Victorica. Libre: Anchorena (SL).

Comentarios

Comentarios