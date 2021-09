En PH, el Turco Naim se emocionó cuando recordó su infancia en Luan Toro

Naim ‘Turco’ Sibara fue parte de PH, Podemos hablar y en un momento dejó el humor que lo caracteriza para abrir su corazón. Una siempre pregunta de Andy Kusnetzoff lo llevó al pasado de una manera que lo hizo quebrar sentimentalmente a medida que fue buscando en su cabeza los recuerdos.

“Pasen al punto de encuentro los que sienten que la infancia los marcó para siempre”, fue la frase del conductor y que, sorpresivamente, el turco dejó pasar. Se quedó en su lugar escuchando las historias de los demás invitados. Esto hizo que Kusnetzoff buscara indagar.

“Yo sentí mucho desarraigo cuando era chico, y eso que yo miro para adelante, hay cosas que no me acordaba. Yo soy de un pueblo muy chico de La Pampa, soy de Luan Toro, un pueblo que hoy tiene 600 habitantes. De ahí son mis cuatro abuelos, mis dos papás y nací yo”, comenzó.

“Vivir en un pueblo de tan pocas personas también tiene una presión y mis viejos decidieron venirte a vivir a Banfied. Esto hizo que ya me criara sin primos, sin familia, sin mis abuelos…volvíamos asiduamente al pueblo y ahí es como que volvía a vivir, no me quería ir pese a que no había luz, recién había llegado y había luz tres horas por día, durante la noche…”. En ese momento se quebró, se le trabaron las palabras en el nudo que se le hizo en la garganta.

