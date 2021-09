Estudio determinó que la vacuna Sinopharm es segura para niños de entre 3 y 17 años

Un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet determinó que la vacuna china Sinopharm es «segura y bien tolerada» y generó «una fuerte respuesta inmune» en niños de entre 3 y 17 años.

La investigación, que ya completó la fase 1 y 2 -de las cuales participaron 445 y 810 niños respectivamente- demostró que el inmunizante “provoca fuertes respuestas humorales (generación de anticuerpos) contra la infección por SARS-CoV-2 después de dos dosis”.

Aún falta por conocer cuál es su eficacia, la cual será evaluada en la fase 3 de la investigación. El ensayo realizado fue aleatorio, doble ciego y controlado y a los chicos se les aplicaron las dos dosis con diferencia de 28 días.

En lo que respecta a la seguridad, informaron que la reacción adversa más común fue dolor en el lugar de la inyección, seguida por fiebre, siendo que “en su mayoría la gravedad fue de leve a moderada” y fueron “transitorias o se resolvieron en pocos días”.

Los investigadores de este estudio adelantaron que la fase tres para este grupo etario se realizará en los Emiratos Árabes Unidos, donde las vacunas se administrarán con 21 días de diferencia para obtener datos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia adicionales.

New research Article: Safety and immunogenicity of an inactivated #COVID19 vaccine, BBIBP-CorV, in people younger than 18 years: a randomised, double-blind, controlled, phase 1/2 trial https://t.co/K5HUdCT68i

