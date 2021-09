La Competencia de Freestyle la ganó el santarroseño “Cóndor”

La disputa se realizó el viernes 17 de septiembre en el Centro Cultural MEDASUR, y fue difundida por la Televisión Pública Pampeana y el campeón, representante de Santa Rosa, ganó el derecho de representar a La Pampa en la nacional Komp3 que se desarrollará en la provincia de Córdoba.

Uno de los objetivos de la competencia desafiaba a ubicar la localidad más rapera de La Pampa, disputa que se desarrolló bajo la mirada de un jurado integrado por Facundo Martinez «Payador», Gonzalo Carriqueo «919» y Ciro Ezequiel Agüero Carrasco «Tazer», todo con la animación del DJ Trazzer, encargado de crear y brindar las instrumentales.

MEDASUR recibió 16 participantes: Condor, Factor, Musa, Palma, Italo, Martin, Frakka y Flaco (Santa Rosa), Alejo (Realicó), Aletsi (General Pico), Dark (Toay), Musher (Macachín), Torres y Scratch (25 de Mayo) y Roman y Ulma(Catriló), y luego de realizar los sorteos pertinentes surgieron los cruces para animar la competencia.

Luego de realizar los sorteos, donde cada rapero fue escogiendo su lugar en el cuadro, se dieron las siguientes alineaciones: Factor vs. Musher, Musa vs Italo, Aletsi vs Ulma, Dark vs Frakka, Torres vs. Alejo, Roman vs. Martin, Flaco vs. Scratch, y Condor vs. Palma.

En los cuartos de final, Musa (Santa Rosa) venció a Musher (Macachin) y Aletsi (General Pico) derrotó a Frakka (Santa Rosa). Por otro lado, Alejo (Realicó) venció a Roman (Catriló) y Condor (Santa Rosa) a Scratch (25 de Mayo).

Definiciones

Las semifinales ubicaron a dos representantes de Santa Rosa, uno de General Pico y el restante de Realicó. Luego de encendidas batallas se perfilaron los finalistas, hallando en esos lugares de confrontación al representante de Santa Rosa (Cóndor) y Realicó (Alejo). Luego de varias rondas, surgió como vencedor de la Competencia al representante capitalino. Además de los premios individuales, Cóndor obtuvo su plaza y pasaje a la competencia nacional de “Komp3” en la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba.

Experiencia

Valentín Desuque, uno de los organizadores de F-NIX Freestyle, describió su felicidad “por el gran nivel que dieron los chicos, hoy algunos de ellos pisaron por primera vez un escenario y se dejaron todo». Asimismo, el director General de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social Rodrigo Draeger, valoró como “emocionante” la experiencia donde “se pudo mostrar el gran nivel de esta movida urbana en varias localidades de la Provincia. La dirección a mi cargo viene apoyando y mostrando las distintas juventudes de La Pampa, por lo que resta continuar apostando a todas, con sus particularidades locales”.

