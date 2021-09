Alpa se incorporá al gabinete nacional y por primera vez una mujer será rectora de la UNLPam

Nilda Verónica Moreno será la primera mujer en ejercer el cargo de Rectora de la UNLPam. Desde su fundación en 1958, como Universidad de La Pampa, mucho antes de ser nacionalizada, siempre fueron hombres los que ocuparon el cargo. Desde Ernesto Benito Bonicatto, el elegido por el gobernador Ismael Amit, para dar los primeros pasos en su creación, hasta el actual rector, siempre fueron hombres los que ocuparon el sillón del Rectorado.

La actual vicerrectora es docente de la Facultad de Ciencias Humanas, aunque tiene su cargo docente en licencia desde mayo de 2018 cuando asumió en la gestión secundando a Oscar Alpa. La piquense es profesora adjunta, con dedicación exclusiva, en la cátedra Práctica I, de los departamentos de Educación Inicial, Educación Primaria y Ciencias de la Educación, en la sede piquense de Humanas.

El antecedente más cercano es el de Estela Torroba, quien ocupó el cargo de vicerrectora entre 2007 y 2010 por la renuncia de Jorge Amigone y estuvo como vicerrectora a cargo en períodos breves, es decir, en los momentos en que el rector de entonces, Sergio Maluendres, se tomaba licencia, publicó el diario La Arena.

Alpa no renunciará al Rectorado, sino que se tomará licencia. Las próximas elecciones para elegir rector de la UNLPam se desarrollarán en abril del año próximo. Es decir, que el mandato de Moreno, ni bien asuma al frente del Rectorado, se extenderá por los meses que faltan hasta que asuman las nuevas autoridades.

Nuevo secretario

Además de la primera rectora mujer de la UNLPam, la designación de Alpa al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, será el debut de un representante de una universidad patagónica en ese cargo.

Alpa habló ayer por la mañana en Radio Noticias. «El lunes, cuando se supo de esta noticia, todas las universidades empezaron a mirar a la Universidad de La Pampa. Recibí llamados de la mayoría de los rectores, felicitándome por esta propuesta y me acompañan en esto, porque es el sistema universitario el que está en las políticas universitarias, en la relación entre el gobierno nacional y las universidades, no solo públicas sino también de universidades privadas», señaló Alpa.

En ese sentido, dijo que la designación «es un gran desafío que tenemos que aceptar desde el lado del federalismo». Y en ese sentido añadió que «hasta ahora ninguna universidad patagónica ha estado al frente de la secretaría».

Alpa dejará su lugar en la UNLPam y será reemplazada por la actual vicerrectora Verónica Moreno. «Me gustaría hablar con el equipo de la Universidad para coordinar varias cosas, no es una cuestión solo personal. Normalmente, este cargo es ofrecido a rectores o ex-rectores y se pensó ahora en una universidad del interior y en nuestra universidad», destacó.

Alpa reconoció que una vez que se supo del ofrecimiento por parte de Perczyk, comenzó a recibir «muchísimas felicitaciones de colegas de distintas universidades y en el caso de aceptar, habrá que hacer un trabajo conjunto en la Secretaría».

«Creo que son oportunidades y sería complicado decir que no. Pero uno es parte de un equipo y por eso es necesario charlarlo», señaló Alpa, que luego de cumplir esos pasos quedará en condiciones de asumir en el cargo.

Confianza

Alpa recibió una propuesta del ministro Perczyk. El ofrecimiento llegó por la relación de confianza que el ex rector de la Universidad Nacional de Hurlingham mantiene con el pampeano, puesto que ambos integraron el bloque de rectores peronistas del Consejo Interuniversitario Nacional, donde era parte de una suerte de «mesa chica».

Alpa asumió en mayo de 2018 como rector de la UNLPam secundado por la piquense Verónica Moreno, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Antes del Rectorado, Alpa estuvo como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, la misma en que cursó sus estudios superiores y se graduó como Contador Público Nacional. El todavía rector de la UNLPam es también especialista en Administración Financiera.

Su irrupción en el rectorado de la UNLPam interrumpió 16 años de gestiones consecutivas de la agrupación Universidad Amplia. Su posible llegada a la SPU, el área del Palacio Pizzurno que tiene a su cargo la Educación Superior en todo el país, llega de la mano del nuevo ministro nacional, nombrado en lugar de Nicolás Trotta.

Desafío.

Alpa, en el reportaje radial, fue consultado respecto a las tareas que deberá realidad y afirmó que se tratan temas desde el Presupuesto, refuerzos o políticas universitarias.

«El cargo es un reconocimiento no tanto en lo personal sino que hago más hincapié en la posibilidad de que una universidad del interior esté al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias. Siempre han estado rectores o ex rectores del conurbano, Santa Fe o Córdoba, pero no de la Patagonia. Creo que es un gran desafío y lo tenemos que aceptar desde el lado del federalismo», resumió.

