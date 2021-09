El laboratorio del Hospital Centeno recertificó las Normas ISO de gestión de calidad

Tras la auditoría externa de recertificación de Normas ISO 9001: 2015, el Laboratorio de Microbiología del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno recibió la aprobación para continuar operando como espacio comprendido bajo este sistema de gestión de calidad.

La novedad fue confirmada la jefa del Laboratorio, Ivana Silveyra, comentando que “el viernes 17 tuvimos la auditoría de recertificación de la Norma ISO 9001: 2015, fue una jornada que duró nueve horas corridas, donde se auditaron todos los procesos que hay dentro del laboratorio. Comenzamos con la certificación de las normas ISO en 2015, donde certificamos la Norma ISO 9001: 2008, después, en 2018 se hace la recertificación de la Norma ISO 9001: 2015 y ahora teníamos la recertificación de esta misma norma”.

En medio de estos años se realizaron varias auditorías de seguimiento y de certificación, “por lo que se vino manteniendo la certificación de las Normas desde 2015, lo que es muy bueno para el laboratorio porque es el primero en la Provincia en certificar estas normas, a nivel público”.

Esta certificación implica que todo el trabajo realizado dentro del laboratorio está establecido, “nuestro alcance es prestar servicio de análisis microbiológico y poder contribuir a la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas, entonces nuestro trabajo implica que todas las etapas de procesamiento de una muestra estén controladas, tanto la pre-analítica, la analítica, pos-analítica que involucra el análisis de una muestra. De esta manera podemos generar resultados que sean reproducibles, confiables y que cumplan con todos los requisitos de calidad, para así garantizar que la toma de decisiones sea correcta para mejorar tanto la salud de las personas como poder satisfacer las necesidades de pacientes, médicos, de todos quienes trabajan con este laboratorio”.

A lo que se apunta con esta certificación es “lograr tener un laboratorio de excelencia y que seamos referencia en la zona norte de la Provincia de La Pampa en lo que es diagnóstico microbiológico. Lo que intentamos es ir mejorando año a año para poder brindar un buen servicio”, continuó.

Por su parte, la médica Adriana Pereyra agregó que lo que se pretende es que estas Normas, que se trabajan hace muchos años, “nos den una mejora continua, nunca vamos a llegar a un tope de decir ya no podemos mejorar más, no, permanentemente uno va indagando y viendo en qué cosas podemos estar un poquito mejor. Para todo esto hay que escuchar a las partes interesadas, clientes, médicos, pacientes, enfermeras, directores de Hospital, personal jerárquico de Salud Pública, e ir encuestándolos a ver si realmente nosotros, como laboratorio, cumplimos sus expectativas, y no solo cumplirlas sino superarlas: Es decir yo puedo hacer un poquito más, por eso en este sistema, por ejemplo, un reclamo, de alguna parte que trabaja con nosotros es importantísimo, jamás se desestima, siempre se escucha para dar una respuesta, entonces la gente siente la diferencia porque se mejora su calidad de atención y estamos pendientes que estén mejor atendidas y en un lugar más cómodo, también nuestro personal interno, que al ir madurando el sistema de calidad sabe dónde buscar las técnicas, trabaja con orden, y mejora su calidad de vida laboral, a todo esto apunta este sistema de gestión de calidad”.

A modo de cierre, ambas profesionales destacaron la incorporación de nuevo equipamiento, que fue debidamente controlado, al igual que la solicitud de insumos, que debió ser regulada para que todo esté bajo un orden de trabajo.

