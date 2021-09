Repudian la foto de Kroneberger abrazado con el impulsor de Portezuelo del Viento

El candidato pampeano de Juntos por el Cambio, Daniel Kroneberger (senador) se tomó una foto abrazado con el ex gobernador Alfredo Cornejo, tenaz militante contra los intereses de La Pampa por sus recursos hídricos y principal impulsor del proyecto Portezuelo del Viento. El fotografía también aparecen Patricia Bullrich y el candidato pampeano Martín Maquieyra.

La imagen, difundida el martes por las redes sociales de dirigentes macristas y por el mismo Kroneberger, generó polémica y malestar entre las organizaciones que reclaman por los ríos pampeanos y exigen a Mendoza que respete los derechos de nuestra provincia.

El abrazo entre el pampeano y el mendocino ocurrió durante un encuentro de la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio en Buenos Aires. Allí estuvieron el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra Patria Bullrich, y Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y presidente de la UCR nacional, partido al que pertenece Kroneberger.

Además de ambos candidatos, también asistieron al encuentro Victoria Huala y Marcela Coli, que completan la boleta de JxC en La Pampa para las legislativas del 14 de noviembre.

“es una tomada de pelo a la lucha de tantos años y de todo el pueblo de La Pampa. Cornejo y Suárez son los principales responsables de que el río Atuel siga sin correr por La Pampa, así como del desastre ambiental y social que esto provoca en nuestro oeste», afirmaron desde las ONG ambientalistas.

Abrazando a Cornejo

En la imagen se observa a Kroneberger abrazado al impulsor de la construcción de la represa Portezuelo de Viento, quien alguna vez consideró «un hecho histórico poder desarrollar esta obra hidroeléctrica en Mendoza», a pesar del perjuicio para el río Colorado y los rechazos explícitos de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, además de La Pampa.

Cornejo consiguió los recursos para Portezuelo (más de mil millones de dólares) por su relación con Mauricio Macri, quien durante su gestión como presidente aportó el financiamiento ignorando los reclamos de La Pampa y los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

El ex gobernador de Mendoza también se niega a ceder recursos a La Pampa, en el marco de un conflicto interprovincial por el río Atuel que lleva más de 70 años, por las aguas confiscadas desde Mendoza. Los derechos de La Pampa fueron ratificados por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la provincia cuyana mantener un caudal permanente en territorio pampeano, algo que todavía está pendiente.

