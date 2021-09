Se cumplen hoy 21 años, del fallecimiento del «Cuchi» Leguizamón

27 de Septiembre de 2000 – Fallece Gustavo «Cuchi» Leguizamón, en la Ciudad de Salta. Músico pianista y también guitarrista, compositor..

Nacido el 29 de Septiembre de 1917 en la Ciudad de Salta.

Hijo de José María Leguizamón Todd y María Virginia Outes Tamayo. Lo apodaron «Cuchi», pero vale la pena aclarar que en quechua cuchi significa chancho. En Salta no se le otorga un significado peyorativo a la expresión. Cuando tenía apenas meses de vida a su madre le preocupaba su delgadez. En esa época le ofrecieron unos chanchos para ver si podía comprarlos, pero al verlos muy delgados exclamó «¡Pero están flacos como este cuchi!», mirando a su hijo.

Cuando tenía 20 años le comunicó a su padre que iba a estudiar Derecho y marchó a La Plata donde en 1945 obtuvo el título de abogado.

Cantó con el coro universitario, jugó rugby y después fue profesor de historia y filosofía, Diputado Provincial y ejerció durante treinta años la abogacía, hasta que decidió abandonar. Según sus palabras: «Estoy harto de vivir en la discordia humana. Me produce una gran satisfacción ver una vieja en el mercado tarareando una música mía. Una vez venía bastante enojado con todos estos inconvenientes que tiene la vida, y un changuito (muchachito) pasó en bicicleta, silbando la “Zamba del pañuelo”. Entonces lo paré y le pregunté qué es lo que silba: -“No sé; me gusta y por eso lo silbo”-, me contestó. Ya ves, ésa es la función social de la música».

Cuanto tenía algo más de 25 años (1942), trenzó una amistad entrañable con el poeta Manuel José Castilla, hijo del jefe de la estación de Cerrillos, y musicalizo muchas de sus obras.

Era un enamorado de la baguala, solía decir: «Toda gran zamba encierra una baguala dormida: la baguala es un centro musical geopolítico de mi obra» pero también le gustaba Bach, Mahler, Ravel, Stravinski y sobre todo Beethoven. Pero no se quedó ahí, también admiró a otro genio argentino, Enrique «El Mono» Villegas y brasileños como Chico Buarque, Milton Nacimento, Vinicius y el jazzista estadounidense Ellington.

Organizo en Salta primero y en Tucumán más tarde conciertos de campanarios (literalmente, pues el sonido lo proveían los bronces de las iglesias), es cierto que Leguizamón saltó sobre el pentagrama y pulsó cuerdas, digitó teclados, sopló en maderas, cobres y cuernos, como se escribió alguna vez, a pura oreja. La prueba es que intentó también un concierto de locomotoras, fascinado por «ese instrumento musical maravilloso que tiene fácilmente dieciocho escapes de gas que son sonidos y un pito con el cual se pueden hacer maravillas, por no contar su misma marcha». Al principio, hasta hizo fundir una quena para agregarla a la máquina, los ferroviarios lo miraban como a un bicho (animalejo) raro. Después se entusiasmaron. Los maquinistas lo saludaban con el saludo sonoro de la locomotora.

Se casó con Ema Palermo, teniendo cuatro hijos de ella: Juan Martín (1961), José María (1963) Delfín Galo (1965) y Luis Gonzalo (1967).

Compuso la música para la película «La Redada» (1997 – dirigida por Rolando Pardo) en la que además interpreta como actor a «Picaflor».

Su deceso se produjo pasadas las 16:30 horas a causa de un paro cardiorrespiratorio. Se hallaba internado en el Sanatorio del Carmen y hoy sus restos descasan en el Cementerio de La Santa Cruz en Salta.

Obras: Amores de la vendimia (con Manuel J. Castilla) – Ay Madre (con Juan Carlos Dávalos) – Bajo el azote del Sol (con Antonio Nella Castro) – Balderrama (con Manuel J. Castilla) – Canción de cuna para el vino – Cantor del obraje (con Manuel J. Castilla) – Cantora de Yala (con Manuel J. Castilla) – Carnavalito del duende (con Manuel J. Castilla) – Chacarera del Chacho – Chacarera del expediente – Chaya de la Albahaca (con Armando Tejada Gómez) – De estar estando – El avenido – El fiero Arias (con Manuel J. Castilla) – El silbador (con Manuel J. Castilla) – Elogio del viento (con Armando Tejada Gómez) – Estilo de la mala memoria (con Cesar F. Perdiguero) – La antojada – La arenosa (con Manuel J. Castilla) – La desvelada (con Manuel J. Castilla) – La Pomeña (con Manuel J. Castilla) – La unitaria – Llorare – Maturana (con Manuel J. Castilla) – Milonga de los asados (con Armando Tejada Gómez) – No hay cosa como la muerte (de Jorge Luis Borges) – Panza verde (con Jaime Dávalos) – Preludio y jadeo – Si llega a ser tucumana (con Miguel Ángel Pérez) – Zamba de Anta (con Manuel J. Castilla y Casar F. Perdiguero) – Zamba de Argamonte (con Manuel J. Castilla) – Zamba de Juan Panadero (con Manuel J. Castilla) – Zamba de los mineros (con Jaime Dávalos) – Zamba de Lozano (con Manuel J. Castilla) – Zamba del carnaval – Zamba del guitarrero – Zamba del imaginero (con Armando Tejada Gómez) – Zamba del laurel (con Armando Tejada Gómez) – Zamba del pañuelo (con Manuel J. Castilla) – Zamba del ultimo carpero (con Cesar F. Perdiguero) – Zamba para la viuda (con Miguel Ángel Pérez) – Zamba soltera, entre otras.

