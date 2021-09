Manny Pacquiao anunció que abandona el boxeo

El boxeador filipino Manny Pacquiao, de 42 años y el único ganador de 12 títulos mundiales en ocho categorías diferentes, anunció este miércoles que se retira del boxeo, 10 días después de postularse como candidato presidencial en las elecciones de su país en 2022.

«A los mejores aficionados y al mejor deporte del mundo. ¡Gracias! Gracias a todos por los maravillosos recuerdos», escribió Pacquiao, en su cuenta de Twitter en la que también compartió un video de despedida de 14 minutos en el que habla en tagalo e inglés.

Pacquiao, con un palmarés de 62 triunfos (39 nocauts), ocho derrotas y dos combates sin decisión, de origen humilde y actual senador, inició su camino profesional hace 26 años y tuvo una carrera meteórica en los siguientes años.

«Es la decisión más dura que he realizado, pero me siento en paz. Persigue tus sueños, trabaja duro y observa lo que ocurre. Adiós, boxeo», agregó Pacquiao.

