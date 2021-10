Horror en México: hallan el cuerpo de un argentino enterrado en el jardín de su secretaria

En las últimas horas hallaron el cuerpo de un argentino que estuvo enterrado en el jardín de la casa de su secretaria en México.

Se trata de Daniel Cipolat, quien estaba radicado en el país azteca desde hace más de diez años. La víctima fue encontrada luego de que la mujer confesara lo ocurrido a los hijos del difunto.

El hombre de 61 años se dedicaba a dar conferencias sobre asuntos cósmicos, que usualmente compartía en sus redes sociales bajo el apodo de “Dandelion” (diente de león). De hecho, días antes de su desaparición, contó en su cuenta de Instagram que estaba enfermo de Covid-19.

«Esta vez me tocó a mí. Salí positivo de Covid variante Delta. ¿Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación. Sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto para cualquier desenlace y lo que deba ser. Estoy transitando por mi noveno día. Para mí todo está siendo digitado a través de la tecnología de microondas. Cuando todo haya terminado, si estoy para contarlo, daré mis conclusiones. Los abrazos con mi corazón. ¡Cuídense!», escribió Daniel previo a que su secretaria anunciara el fallecimiento del hombre.

Dicha publicación del conferencista se encuentra bajo investigación por parte de la justicia mexicana, dado a que se intenta esclarecer si efectivamente lo redactó él o fue Linda Uribe, su trabajadora personal.

La mujer, de nacionalidad mexicana, se dio a la fuga. La familia consideró que la aparición del cuerpo sin vida, varias irregularidades y las sospechas sobre un posible asesinato eran necesarias para iniciar un caso judicial.

Cuando Nicolás Cipolat, uno de sus hijos, viajó para consultarle los detalles de la muerte de su padre el pasado 13 de septiembre, declaró que la misma le confesó que el cuerpo estaba enterrado en su jardín, aunque se negó a llevarlo a su casa.

La secretaria por su parte admitió que había falsificado el acta de defunción.

En la actualidad, se trabaja para llevar adelante una necropsia del cuerpo para determinar la fecha y la hora de muerte del argentino.

