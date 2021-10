En Castex hay más de 4.000 personas sin vacunar: Vacunadores saldrán “casa por casa”

La encargada del Vacunatorio de Eduardo Castex, Nora Rodríguez, reveló que el último relevamiento realizado determinó que hay «más de 4 mil personas» que aún no se vacunaron contra la Covid 19. «Estamos llamando a las personas que no se vacunaron y estamos armando un trabajo de campo para ir casa por casa para contactar a las personas que no están vacunadas, informarles los beneficios y ver si quieren acceder a la inmunización», anticipó ayer Rodríguez.

El director del Hospital Pablo F. Lacoste, José Luis Alfonzo, indicó que se había alcanzado la inmunidad de rebaño con más de 7.300 vacunados en Eduardo Castex, pero el relevamiento en base a documentación del Ministerio de Salud de La Pampa, determinó que actualmente hay más de 4 mil castenses que no accedieron a la vacunación contra el coronavirus.

Los datos del Censo de 2010 indican que hay 9.470 habitantes en esta localidad, pero existen imprecisiones porque se postergó la actualización de la información censal por la pandemia. Ahora con datos de la cartera sanitaria pampeana se determinó la cifra de los que aún no se inmunizaron contra Covid 19.

«En la franja de 18 años en adelante hay muchos que no están inscriptos y las estimaciones indican que desde los 18 años en adelante hay más de 4 mil personas que todavía no se inscribieron para vacunarse», detalló Rodríguez.

«Hoy tenemos stock de todas las vacunas y todas las semanas se reciben dosis. Incluso estamos llamando por teléfono a las personas que detectamos que no se vacunaron, y si no pueden venir hasta el Vacunatorio, vamos a las casas y los inmunizamos», relató.

-Estos números demuestran que hay mucha gente que no se quiere vacunar.

-Tenemos más de 4 mil personas que no se inscribieron para vacunarse. Hay gente que todavía duda de la vacuna, pero está demostrada la efectividad. Hoy si no tenés una vacuna no podés ir a ver un partido, no podemos viajar en colectivos, y en el futuro van a pedir los

certificados para todas las actividades.

-Resulta extraño que todavía haya gente que no se vacune, porque está probada la efectividad de las vacunas para mitigar las consecuencias que puede provocar este virus en las personas.

-Sí. Hay gente que dice que va a esperar, otros que dicen que cuando les pidan los comprobantes se la van a poner. La vacunación es voluntaria.

-El ministro Rubén Kohan recientemente admitió que en La Pampa hay mucha gente antivacuna.

-Me tocó gente que tuvo Covid 19 o que tuvo fallecidos en su familia, y no se quieren vacunar. No quieren la vacuna. La mayoría se vacuna, pero algunos no se quieren vacunar. El objetivo es vacunar a la mayor cantidad de gente, para ver si podemos terminar con esta pandemia y tenemos nuevamente una vida normal.

