JxC se reunió en Castex: Kroneberger no coincide con Carrió y Vidal

El candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Daniel Kroneberger, reconoció que siempre «se respetó» que la presidencia de la Cámara de Diputados de Nación la ejerza «el partido del gobierno». Así dejó en claro que no coincide con la propuesta de la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, y la candidata de Juntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), María Eugenia Vidal, que pretenden arrebatar el cargo que actualmente ocupa Sergio Massa, si triunfan en las elecciones del 14 de noviembre. «Si lo querés lograr porque tenés la mayoría, lo podés hacer; pero implícitamente siempre se respetó que mantenga las autoridades el gobierno», reconoció Kroneberger en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

-¿Coincide con la propuesta de Elisa Carrió y María Eugenia Vidal que si triunfa Juntos en las elecciones de noviembre, pretenden ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados de Nación?

-En realidad es una situación que siempre se contempló… es una cuestión política o de respeto político que no está escrita en ningún lado. Si lo querés lograr porque tenés la mayoría, lo podés hacer; pero implícitamente siempre se respetó que mantenga las autoridades el gobierno. Esta es una discusión que se dará después, en este momento no podría decir cuál será la decisión. Puedo hablar de antecedentes, como se dio la situación hasta ahora. En el futuro no se que ocurrirá.

-En realidad, siempre se respetó la línea sucesoria del partido gobernante.

-Sí. Siempre fue así. Y creo que en esta oportunidad debería ser igual. No hay nada institucional, judicial o legalmente que indique lo contrario, porque son cuestiones políticas que se definen en acuerdo por conversaciones entre el oficialismo y la oposición.

-¿Cómo se entiende que un país que tiene el 50 por ciento de pobreza, el empresariado argentino ocupe el tercer lugar en los documentos de Pandora Papers sobre las empresas offshore en paraísos fiscales?

-Para salir del 50 % de pobreza tenemos que potenciar todo lo que sean empresas y pymes argentinas. Liberar los mercados, tener previsibilidad en el tiempo. En Uruguay nadie piensa en la inflación. Tenemos que llegar a eso. Y así el argentino en vez de especular o llevarse la plata fuera del país, la invertirá acá. Esa es una responsabilidad nuestra, de la dirigencia política.

-¿Ese empresariado, mayoritariamente evasor y fugador, no tendría que ser investigado?

-Sí. Si hay un delito de evasión tiene que ser investigado.

-Es muy extraño que los argentinos estén detrás solamente de empresarios de Rusia y el Reino Unido, cuando sabemos la diferencia poblacional y la solidez que tienen estos países con respecto a una economía tercermundista.

-Estoy de acuerdo. Pero, a veces la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y si te circunscribís al peso de la ley, le corresponde lo mismo a quien tiene una offshore que a quien evade acá. Tenemos que tener el mismo trato.

REUNIÓN EN CASTEX

La dirigencia y candidatos del frente JXC se reunió -el lunes a la noche en el Comité de Eduardo Castex. «Ya estamos nuevamente en campaña. Estamos delineando la campaña e intercambiando ideas para la estrategia de campaña», explicó Kroneberger.

«Ahora todos juntos estamos trabajando en pos del triunfo para el 14 de noviembre», aseguró.

El entrevistado indicó que las elecciones en La Pampa y Chubut «se nacionalizaron» por «una cuestión lógica matemática porque el 10 % de diferencia en La Pampa son 20 mil votos, y el 10 % en una provincia de mayor densidad (poblacional) quizás son 500 mil votos».

«Por eso se hacen los esfuerzos desde el oficialismo para retener las dos bancas que le permitan mantener la mayoría», dijo.

