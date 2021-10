Unicornio cripto argentino alojará una discoteca virtual: ¿Qué podrán hacer quienes participen?

Decentral Games junto con la discoteca Amnesia que está en Ibiza, España, lanzarán el próximo sábado 9 de octubre el primer festival conjunto dentro de un espacio virtual en la blockchain de Ethereum. Para entender cómo será el evento, las características y cuáles son los desafíos del metaverso en el futuro, Ámbito habló con Gabriel Mellace, Investor Relations de Decentral Games.

«La idea de hacer un festival surge a partir de una observación sobre cómo el mundo del entretenimiento puede brindar un enfoque para el consumidor final que lo atraiga a dar los primeros pasos en una nueva tecnología. Podemos ver la tendencia y la cantidad de gente que atraen los famosos festivales de música electrónica alrededor del mundo, tales como Ultra, Tomorrowland, Creamfields, entre otros», explicó Mellace.

El evento tendrá una transmisión en vivo de 24 horas. Tocarán DJs como Paul Van Dyk, Benny Benassi, Luciano, Anfisa Letyago, Bushwacka, Luca Donzelli, Caal, Sam Blacky y Romina Malespina, entre muchos otros. El festival tiene acceso gratuito y el único requisito para ingresar es tener una computadora con una billetera criptográfica como Metamask o Formatic y conectarla entrando a la web de Decentral Games. Se recomienda que la computadora cuente con alguna placa de video básica.

Los participantes tendrán la posibilidad de crear su avatar para tener una representación digital de su persona. Dentro del evento también podrán interactuar en los distintos juegos que ofrece la plataforma y ver en vivo un torneo de gaming organizado por la empresa Arvun.

En cuanto a las expectativas, Gabriel Mellace sostuvo: «Este es el primer lanzamiento que hacemos y esperamos que ponga como ejemplo cómo una industria puede desarrollarse dentro de este nuevo paradigma del metaverso, dando lugar a la generación de nuevos socios estratégicos que quieran involucrarse, no solo del área de entretenimiento, sino también del retail, deportes, educación, entre otros».

En cuanto al debate sobre la experiencia virtual sobre los eventos en persona, analizó: «Cuando no existía internet toda interacción era en persona, lo cual si bien no era lo más eficiente, era una sensación mucho más cálida, la verdadera experiencia social y no ver un video por internet o chatear por WhatsApp. La tecnología permitió que la comunicación se vuelva mucho más eficiente y veloz, ¿pero a que costo? El costo oculto es el social, el encuentro de realmente estar disfrutando de algo con tus amigos y no estar viendo solamente una pantalla con un video. Esta tecnología aún tiene mucho más por ofrecer y son inmensos los cambios que se han logrado en tan poco tiempo. La visión a futuro es generar una experiencia tan buena que realmente te sientas en el lugar disfrutando de un espectáculo, clases virtuales o de ir de compras con tus pares».

Decentral Games ya piensa en lo que se viene a futuro: «E l próximo desafío consiste en seguir ampliando el menú de experiencias dentro del metaverso. Estamos analizando la posibilidad de construir un estadio virtual de fútbol con un equipo reconocido, hacer e-commerce virtual y continuar desarrollando todo lo relacionado a la industria musical, poniéndole foco a las posibilidades que abren los NFTs con respecto al mercado de copyrights».

