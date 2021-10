Castenses fundaron una empresa de criptominería en Córdoba

Los jóvenes castenses Santiago Convers y Maximiliano Vairoletto fundaron una empresa de criptominería, que trabaja con una las monedas virtuales líderes del mercado a nivel mundial.

«Hasta el momento hay empresas que venden las máquinas, pero no se dedican al asesoramiento y atención personalizada de los clientes. Nosotros montamos una empresa para que pueda invertir cualquier persona, desde quienes conocen a la perfección las criptomonedas hasta quienes solamente invierten su dinero para ver que rentabilidad tendrán por mes. Y nos encargamos de todo el proceso que va desde que entregas el dinero hasta que retiras tu dinero», detalló Santiago Convers en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

Los pampeanos, que además son primos, están radicados en Córdoba, donde en las últimas jornadas fueron entrevistados en algunos medios periodísticos para conocer cómo funciona el mercado de las monedas virtuales y brindar detalles del novedoso emprendimientos que tuvo buena repercusión en La Docta.

Convers detalló cómo comenzó este emprendimiento de minar criptomonedas. «Empecé a invertir mis finanzas personales hace dos años en criptomonedas, y me pareció un mundo increíble. Investigué mucho, me informé un montón y este año empezamos con la empresa de minado. Compramos las máquinas y las pusimos a trabajar con Ethereum», señaló.

«Una cosa es comprar la criptomoneda y otra cosa es comprar la máquina para ponerla a trabajar. Esta segunda alternativa a largo plazo es más redituable, porque en un año y dos o tres meses vas a recuperar la inversión y la máquina continuará trabajando durante mucho más tiempo. A largo plazo es más rentable el minado», explicó.

-Convers, ¿cómo se hace el minado de la criptomoneda?

-El minado valida las transacciones. Por ejemplo, querés transferir dólares a una persona a través de Ethereum, ahí alguien tiene que prestar sus máquinas para que las transacciones se concreten. Hay muchas máquinas diseminadas en el mundo, y cada una presta el poder de cómputos para realizar las transacciones.

Centenar de monedas

La moneda digital más conocida es Bitcoin, pero actualmente existen más de un centenar de criptomonedas que operan en los mercados virtuales del mundo. Bitcoin es la más conocida y la más referenciada en los medios de comunicación, pero Ethereum es la segunda a nivel mundial, aseguró el entrevistado.

-¿Qué necesitas para hacer una primera inversión en criptomonedas?

-Para entrar en el mundo de las criptomonedas tenés dos opciones. Una, es comprar el activo, como comprar dólares en un banco. Nosotros, nos dedicamos a la criptominería. ¿Qué significa?, vos hacés la inversión con nosotros, compramos la máquina y la ponemos a trabajar las 24 horas durante los 7 días de la semana, y eso va generando activos o pasivos de criptomonedas durante el lapso que dure el contrato que firmamos previamente.

-¿Se necesita un gran capital para ingresar en el mundo de las criptomonedas?

-Hoy las máquinas son extremadamente caras, porque cuestan 19 mil dólares. Nosotros lo que hacemos para que la gente ingrese con el capital disponible, es armar pooles de inversores. En la empresa tenemos un stock de máquinas, las vendemos «en partes» de acuerdo al monto que aporta el inversor. Esta es una posibilidad que brindamos, porque la realidad indica que no hay tanta gente que puede tener los 19 mil dólares para ingresar en el negocio.

-Ethereum es la segunda criptomoneda con una cotización de 3.500 dólares. En las últimas tres semanas tuvo una evolución positiva y el domingo pasado llegó a 3.850 dólares.

-Ethereum está atravesando un gran momento. En realidad todas las criptomendas están transitando un muy buen momento. Todas están creciendo y las veo muy estable.

Curso legal

El Salvador fue el primer país en adoptar una criptomoneda como divisa de curso legal, y los negocios están obligados, en la medida de lo posible, a aceptar la moneda digital como forma de pago. En Argentina ya se realizan negocios inmobiliarios, compra-venta de vehículos y hasta maquinarias agrícolas.

«Hace año si me hacías esta consulta, te respondía que era una inversión para el futuro. Hoy ya es una realidad. No estamos hablando que en dos años se podrá comprar lo que quieras, hoy ya se están ampliando las transacciones en distintos rubros», dijo el entrevistado.

-Todavía hay cierto temor de los inversores porque es un mercado que no está regulado por el Banco Central.

-El miedo es normal, porque surge cuando aparecen cosas nuevas en el radar. Que sea totalmente descentralizado es el punto mas positivo de las criptomonedas, porque no hay un ente que regula lo que podemos hacer y deshacer con tu plata.

-¿Qué garantía tiene el inversor que compra la criptomoneda?

-En cuanto a garantías, cuando comprás las criptomonedas no tenés ninguna garantía. La única garantía que tenés es que será una operación tuya y de nadie más, y solamente podrá ingresar a tu cuenta la persona que tiene tu contraseña. Después, si trabajás con nuestra empresa, nosotros trabajamos con contratos de servicios y de compra-venta, para que la gente se quede tranquila que los pagos se realizarán y la plata está físicamente en la oficina; y el dinero existe y se traduce a una máquina y la puede ver en el momento que desee. Hay plazos mínimos de contratos; porque por ejemplo, la máquina por el costo que tienen, la compran cinco personas y si alguien quiere salir estás en un problema. Por eso, hay un mínimo de dos años, y después se replantea el negocio, donde pueden continuar con el contrato o vender la máquina.

-¿Es más rentable que las inversiones tradicionales?

-Sí. No tiene ningún tipo de comparación. Hay algo que tenemos que dejar en claro, porque el riesgo es distinto. No es lo mismo comprar un departamento, que invertir en criptomonedas. La rentabilidad no tiene comparación. El retorno de inversión ingresando en el minado de criptomendas oscila entre 1 año y 1 año y dos o tres meses. Es una inversión que no existe en otro ámbito.

-Este mercado de las monedas digitales también puede reemplazar a los paraísos fiscales.

-Desde el momento que lo tenés en un wallet ya es un paraíso fiscal. Porque nadie tiene acceso a tus cuentas, excepto vos que tenés la contraseña de tu cuenta. Igualmente, recomiendo blanquear todos los activos, porque después tenés un problema para gastar la inversión. Nosotros recomendamos declarar las criptomonedas, porque hoy se pueden declarar.

El peso y la pandemia

Santiago Convers considera que la situación de la economía nacional provoca que las empresas hoy se estén volcando a realizar inversiones en monedas virtuales. «Hoy con 190 pesos te comprás un dólar, y en tres años vas a tener un dólar. Y si comprás criptomonedas, es probable que en dos o tres años tengas 2 ó 3 ó 4 dólares», analizó.

-La pandemia potenció la virtualidad, ¿esto también favoreció a las monedas virtuales?

-Sí, la pandemia aceleró todo. Por eso, te decía que hoy podemos hablar del presente y no del futuro de las criptomonedas. Analizás el crecimiento de las empresas en la pandemia, y Mercado Libre es la empresa que más creció por escándalo y es la empresa más valiosa del país, contra toda la estructura de YPF u o otras empresas. La pandemia aceleró muchos procesos, y la moneda virtual tomó mucho más fuerza.

