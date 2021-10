Liga Pampeana 2021: Clasificados, enfrentamientos y el recorrido a la final

Finalizada la etapa clasificatoria del campeonato de la Liga Pampeana de Fútbol, se definieron los equipos clasificados y los cruces en los play offs. Alvear FC fue el mejor posicionado en la primera etapa y ganó la Zona Norte; Racing Club de Eduardo Castex fue el segundo mejor equipo y Costa Brava de General Pico finalizó tercero.

En la próxima instancia se enfrentarán Alvear FC vs Lonquimay FC; Racing Club de Eduardo Castex vs Sportivo Realicó; Costa Brava vs Pico FC; Estudiantil de Eduardo Castex vs Deportivo Ranqueles; Ferro de General Pico vs Juventud Regional; Matienzo de Ingeniero Luiggi vs Sportivo Independiente; All Boys de Trenel vs Ferro de Realicó y Ferro de Intendente Alvear vs Deportivo Argentino.

EL RECORRIDO A LA FINAL

