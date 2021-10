Asesinan a puñaladas a una atleta keniata campeona mundial y promesa olímpica

La atleta keniana Agnes Tirop, campeona del mundo de cross country en 2015 y ganadora de dos medallas de bronce en 10 mil metros, fue hallada asesinada este miércoles en su casa en el centro de entrenamientos de Iten, región occidental de su país.

Tirop, de 25 años, presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen por lo que se presume que fue víctima de un homicidio, informaron dirigentes deportivos, mientras que las sospechas apuntan contra su marido, que se encontraba prófugo.

Detalles del hecho

La policía llegó a la vivienda de la fondista después de que su padre la denunciase como desaparecida este martes, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

«Cuando ingresaron a la casa, encontraron a Tirop tendida en la cama y había un charco de sangre en el piso», informó Tom Makori, jefe de la policía local.

«Tenía una herida en el cuello que parecía haber sido provocada por un cuchillo y suponemos que esa fue la causa de su muerte. Su esposo está prófugo y las investigaciones preliminares lo dan como principal sospechoso. La policía lo busca para que explique qué fue lo que sucedió», completó.

Según el oficial Makori, las imágenes filmadas por las cámaras de seguridad del circuito cerrado que posee la vivienda en la que se perpetró el crimen podrían ser claves para la investigación.

Su carrera

La fondista había competido en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año en la prueba de 5 mil metros, en la que finalizó cuarta y que consagró como campeona olímpica a la neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan, vencedora también en los 10 mil metros.

The adidas family is deeply saddened by the tragic news about Agnes Jebet Tirop.

Agnes was an incredible person, a record breaking athlete and a beloved member of our family.

She will be greatly missed by us all and her legacy will forever live on in our memory. #AgnesTirop pic.twitter.com/VXZQhdw6HL

— adidas Running (@adidasrunning) October 13, 2021