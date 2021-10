Cabañero realizó «una importante donación» para iluminar el Centro de Equinoterapia de Castex

«Si no te ayudo en este emprendimiento, sería un tipo muy jodido». Esa fue la frase que le transmitió el cabañero y el director del Banco de La Pampa (BLP), Carlos Gaccio, al director del Centro Provincial de Formación Profesional (CPFP 1), Héctor Daniel González.

La gran y grata sorpresa se produjo el miércoles, cuando arribó un vehículo para

entregar «una importante donación» económica para iluminar el predio de 16 mil metros cuadrados, donde funciona el Centro de Equinoterapia de Eduardo Castex. «Realmente es un gesto enorme e impensado, y ahora en muy poco tiempo tendremos iluminado el predio, porque queremos durante el verano trabajar en horario vespertino, para no tener inconvenientes ni con los animales y ni con los chicos», relató ayer González en Radio DON 101. 5 Mhz.

El Centro de Equinoterapia funciona en el predio del CPFP 1, ubicado sobre la ruta nacional 35, al sur del ingreso a Eduardo Castex. Actualmente está en una etapa de «prueba piloto» con 30 asistentes semanales. «Estamos en una prueba piloto para ver como se comportan los caballos, que rendimiento tenían y como trabajaban con su mansedumbre, pero tenemos un grupo de caballos que se comporta de manera impecable», destacó González.

El entrevistado explicó que desde el surgimiento del emprendimiento, se pensó en iluminar el predio de 16 mil metros cuadrados, pero demandaba una inversión económica muy significativa. «Llega la temporada de calor y se hace difícil trabajar con animales y chicos, porque imagínate que ahora estamos comenzando entre las 13 y 14 horas de lunes a viernes», explicó Héctor Daniel González.

Visita y sorpresa

El director del CPFP 1 narró ayer que hace poco, estimó «unos diez días», se presentó en el predio el cabañero y director del BLP, Carlos Gaccio. «Quería observar el funcionamiento de la escuela, recorrió el predio y se mostró muy entusiasmado y contento con lo que estamos haciendo. Y me llamó la atención, porque cuando se iba me dijo: Mirá, si no te ayudó con esto, sería un tipo muy jodido. Y ahora -el miércoles- apareció un chofer del Banco de La Pampa con una donación muy importante que nos permite comprar todo el cableado preensamblado y los reflectores para la iluminación de todo el predio», expresó -aun sorprendido- González.

«La donación es ha título personal, y no quería que se conociera y menos el monto. Pero, nobleza obliga agreceder estos gestos. Realmente me sorprendió muy gratamente la actitud que tuvo, porque fue todo muy rápido. Y este viernes ya nos reuniremos con las autoridades de la Cospec Ltda para coordinar los trabajos, para acelerar la instalación de la iluminación que traerá un beneficio para todos los asistentes», resaltó.

González destacó que el noble gesto de Gaccio no es el único que han recibido. Citó el caso de la comerciante Lucrecia Moyano, quien tomó conocimiento que necesitaban una casilla para los asistentes, e inmediatamente -desde hace algunos meses- se hizo cargo del alquiler mensual.

Proyecto abarcativo

El Centro de Equinoterapia cuenta con caballos y asnos que brindan las terapia a aproximadamente 25 asistentes, y además se incorporaron el kinesiólogo Fabio Cuadrelli y el profesor de Educación Física, Hernán Fileni.

La directora de Desarrollo Integral de las Personas de la Municipalidad de Eduardo Castex, Jésica Suárez, transmitió que se trata de «un proyecto muy serio y abarcativo porque está pensando para los asistentes al programa Eliminación de Barreras y personas que necesitan de acceder a la equinoterapia».

«Realizaremos terapias personalizadas con planillas firmadas por los médicos, con información para planificar y establecer objetivos. No es solamente ir a andar a caballo, sino que un grupo de personas trabajará con las personas que necesitan realizar equinoterapia», explicó.

