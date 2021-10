En Santa Rosa y Castex, marcharon para pedir la libertad de Yanina Coronel: “Me pedía que me matara”, aseguró

En la sede del Sindicato de Prensa (Sipren) en Santa Rosa se realizó una conferencia de prensa, donde leyeron una carta que escribió la castense Yanina Coronel, quien está acusada de intentar envenenar a su pareja, el policía Gabriel Páez Albornoz. Aseguró que fue víctima de violencia de género y económica durante 10 años, y reveló: “Él me quería muerta para que sea de él y de nadie más. Me pedía que me matara”.

La castense Yanina Coronel (31) está cumpliendo prisión preventiva en su domicilio para cuidar a su hijo. En las últimas horas cambió de abogados, y logró que la Justicia le fijará a Páez Albornoz una restricción de acercamiento, durante 120 días, hacia ella y su hijo.

En la conferencia de prensa en el edificio del Sipren, Angelina Baiotti leyó una carta escrita por Coronel. Además, estuvo presente Joanna Algañaraz, del movimiento castense “Por y para todas».

La acusada de envenenar al policía Gabriel Paez Albornoz aseguró que es inocente, relató situaciones de violencia de género que padeció durante aproximadamente una década y denunció “las complicidades” de la policía.

Coronel aseguró que fue víctima de violencia de género y económica, e indicó que el policía reiteradamente la amenazó que la mataría. Aseguró que nunca intentó envenenarlo. “Él me quería muerta para que sea de él y de nadie más. Me pedía que me matara”, afirmó.

MARCHA

Las militantes femenistas y amigas marcharon a la plaza San Martin para pedir públicamente la liberación de Yanina. También hubo una concentración en Eduardo Castex.

LOS HECHOS

El policía Paez Albornoz se intoxicó –el domingo 5 de setiembre- tras ingerir un licuado en el edificio de la División Seguridad Rural, que supuestamente preparo Yanina Coronel. Un perro lamió el líquido y murió casi instantemente.

Los peritos encontraron restos del insecticida Metimol en una licuadora y en los jugos gástricos del perro y la orina del policía. Y en la casa de la pareja, habrían encontrado un sobre con el veneno.

Coronel está detenida por sospechas de intento de envenenamiento.

Un informe de la oficina de la Mujer y Violencia Domestica del Poder Judicial de La Pampa reveló que Yanina Coronel sufría violencia de género “en el tipo psicológico, emocional, verbal, sexual, físico, económico, patrimonial, ambiental y simbólico”.

