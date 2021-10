El carta de Yanina Coronel: ¿Ocultamiento en la comisaría de Castex y manipulación de programas espías?

La castense Yanina Coronel, actualmente se encuentra detenida por supuesto intento de envenenamiento de su pareja, el policía Gabriel Páez Albornoz. El viernes se realizaron marchas en Eduardo Castex y Santa Rosa para pedir por su liberación. La joven castense hizo pública una carta, que se leyó en el edificio del Sipren en Santa Rosa, donde relató algunos detalles de su padecimiento durante los últimos 10 años, reveló que su pareja manipulaba “programas informáticos espías” de la policía para “controlar” a ella, amigos y familiares y sembró un manto de sospechosas sobre las actuaciones policiales en la causa judicial.

En el texto Coronel aseguró que durante diez años sufrió violencia psicológica, verbal, física y económica. Afirmó que Albornoz intervino su teléfono y las redes sociales de personas allegadas, mediante un programa tecnológico «otorgado por un oficial y personal policial», cuando tenían conocimiento que su pareja “era agresivo y que teníamos problemas de violencia».

A su vez, la mujer interpeló a la Justicia de por qué no se realizó un allanamiento en Seguridad Rural durante la misma noche del hecho, dado que ahí se encontraban pesticidas peligrosos que fueron secuestrados. E hizo hincapié en los efectivos habrían limpiado el área antes del allanamiento.

ESTREMECEDOR RELATO

Coronel narró que conoció a Albornoz en febrero de 2008, por amigos en común. Al año siguiente, el policía comenzó a quedarse en su departamento, y ella se hacía cargo del alquiler y la comida.

Con el transcurrir del tiempo, comenzaron los “celos”, y se incrementaron cuando quedó embarazada en 2016. “Los dos buscamos el embarazo”, admitió.

Ella ganó un juicio laboral, y ahí empezó la violencia económica y psicológica. Le pidió el dinero para cambiar el auto, y nunca se lo restituyó. “Cuando se ponía nervioso, tiraba la comida. Para que yo no comiera, dejaba en su plato solamente lo que iba a comer y el resto se lo tiraba a una perra rotwailer”, expresó en el texto.

OCULTAMIENTO EN CASTEX

Coronel en 2017 se quedó sin trabajo, y decidió venirse a Eduardo Castex. Alquiló una casa y radicó una exposición en la comisaría donde dejó constancia que Albornoz la había amenazado de muerte a ella y su padre. “El oficial era muy amigo de Gabriel, y cambió una parte de la redacción para que no le retirarán el arma reglamentaria”, reveló.

Después de permanecer 11 meses en Eduardo Castex, decidió volver con su pareja.

PROGRAMAS OFICIALES

Cuando volvieron a convivir, Albornoz se habría tornado “muy controlador”, y la comenzó a “insultar” reiteradamente.

Albornoz habría manipulado programas de la policía de La Pampa para espiar a Coronel, amigas, y familiares. Según Coronel, un oficial le entregó un programa informático para intervenir la red social Facebook y los celulares. “Un oficial le dio un programa para intervenir celulares y aplicaciones, así que no solo a mí me ingresaba al Facebook, sino también a amigas, amigos y familiares”, expresó la castense.

Recordó que el 9 setiembre de 2019 vino a Eduardo Castex al cumpleaños de un familiar, y su pareja constantemente la llamaba por teléfono para amenazarla que le tiraría la ropa a la vereda. Pero, además “amenazaba con publicar fotos intimas en las redes sociales para perjudicar mi imagen como profesional y persona”, agregó.

DUDAS EN LA INVESTIGACIÓN

Coronel trazó un manto de sospechas sobre los procedimientos policiales en la causa judicial por el supuesto envenenamiento del sargento policial.

Cuestionó que se demoraron los allanamientos, e indicó que en Seguridad Rural tenían pesticidas que habían secuestrado en procedimientos previos.

También sostuvo que desde la Seccional VII de la Mujer, el segundo jefe de policía y la psicóloga tenían pruebas (videos y/o audios) de sus padecimientos, y no actuaron. “¿Qué pretendían que terminará con un tiro en la cabeza o ahorcada en el patio de mi casa como venía planeando. Me pedia que yo misma me suicide. No quería perderme, me quería solamente para él. Hoy siento que sigo siendo abusada y continua la violencia misógina y machista de la justicia y la policía”, denunció la castense.

