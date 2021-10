El juez de Dolores rechazó la recusación de Macri y le fijó nueva fecha de indagatoria

El juez federal de Dolores, Martin Bava, rechazó este miércoles la recusación que le presentó el expresidente Mauricio Macri y le fijó nueva fecha de indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017.

El magistrado convocó al ex mandatario para el 28 de octubre a las 12 del mediodía en lo que es la tercera fecha que le fija luego de que Macri no se presentara el 7 de octubre (porque estaba fuera del país) ni tampoco en la mañana de este miércoles 20 de octubre.

Al rechazar la recusación en su contra, el juez aseveró que no se encuentra comprendido “en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal y que las invocadas por el nombrado son manifiestamente improcedentes”.

“No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna”, sostuvo el juez en la resolución a la que accedió Telam.

El magistrado agregó que sus decisiones son «el reflejo de un proceso valorativo y fundado de los medios de prueba», que pueden ser «acertadas o criticables» o puede «discutirse la metodología de valoración de la prueba o el mérito» de las «consideraciones», pero dejó claro que «de ningún modo la discrepancia de alguna de las partes con lo decidido puede ser causal suficiente para fundar el apartamiento de un magistrado del conocimiento del expediente».

Planteó también que «el acto jurisdiccional sobre el que pretende fundarse el prejuzgamiento alegado no constituye una sentencia definitiva ni equiparable sino sólo una resolución de carácter meramente provisorio que tiene idéntico alcance sobre la valoración de la prueba y el encuadramiento legal de los hechos».

Postura y palabras de Macri

El expresidente Mauricio Macri había reclamado este miércoles al juez federal de Dolores Martín Bava que se aparte por «prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad» de la causa por espionaje ilegal a familiares del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria, a la que no se presentó.

Como respuesta a las presentaciones de Macri, el juez subrogante Bava emitió una resolución en la cual abrió un «incidente» con miras a resolver «lo que por derecho corresponda» sobre ese planteo de recusación en su contra, lo que finalmente resolvió a última hora de la tarde con su decisión de rechazar la recusación, según el texto al que tuvo acceso Télam.

Pero, además, el juez fijó una nueva fecha para que Macri se presente a declaración indagatoria, lo que deberá ocurrir el próximo jueves 28 de octubre a las 12 del mediodía, según dispuso este miércoles en un escrito al que tuvo acceso Télam.

Como había anticipado en mensajes publicados este martes en su cuenta de la red social Twitter, Macri no concurrió al juzgado federal de Dolores para ser indagado como imputado, así como tampoco lo hizo en la fecha anterior del 7 de octubre, la primera en la que se lo invitó a ofrecer su declaración.

El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme.

